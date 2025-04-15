Мобилизация 2025 — как восстановить потерянный военный билет во время войны

Мужчина держит военный билет. Фото: Depositphotos

Военный билет — военно-учетный документ, удостоверяющий личность военнообязанного, резервиста или военнослужащего и принадлежность к воинской обязанности. Он может быть как в электронной форме в приложении "Резерв+", так и в бумажном варианте. Именно бумажный ВУД остается обязательным и необходимым для ряда процедур. В частности, без него невозможно обновить данные или сняться с военного учета. Однако никто не застрахован от ситуации, когда бумажный документ может потеряться или повредиться.

Как действовать в случае потери военного билета и какие документы необходимы для его восстановления, объяснили в пресс-службе Министерства юстиции на официальном портале.

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Военнообязанные, призывники и резервисты в случае потери военно-учетного документа должны обратиться в районный (городской) ТЦК и СП, в котором стоят на учете. С собой необходимо иметь следующие документы:

заявление с объяснением обстоятельств потери;

паспорт гражданина Украины;

матовое цветное фото 3×4 см;

остатки документа (если сохранились).

В Минюсте отметили, что решение о повторной выдаче принимает руководитель ТЦК и СП. Восстановленный военный билет должны выдать в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления в ТЦК и СП.

Военно-учетные документы в ТЦК. Фото: google.com

Ответственность за потерю военного билета

За небрежное хранение военно-учетного документа предусмотрена административная ответственность (статья 211 КУоАП) — штраф от 510 до 850 грн, а в случае повторного нарушения или во время действия военного положения — 850 до 1700 грн.

Ранее мы писали, нужно ли получать бумажный военный билет, если уже есть электронный документ в "Резерв+".

Напомним, мы сообщали, какие есть требования к военному билету для выезда из Украины.

Также мы информировали, могут ли взять на работу с электронным военным билетом.