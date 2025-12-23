Священник Свидетелей Иеговы отказался от военной службы — приговор суда

Мужчина с Библией. Фото иллюстративное: istock.com

На Полтавщине священнослужитель религиозного центра Свидетелей Иеговы не захотел воевать. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Диканьский районный суд Полтавской области вынес 20 ноября.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, 9 сентября прошлого года фигурант прошел ВВК, но, несмотря на заключение о пригодности, получать повестку отказался. Такое решение мужчина объяснил религиозными убеждениями. Также он добавил, что не против пройти альтернативную службу, но ему объяснили, что во время военного положения это невозможно. Работники ТЦК и СП составили акт отказа и сообщили о нарушении правоохранителям.

Решение суда

Священнослужителя признали виновным в уклонении от мобилизации, приговорили к трем годам заключения, но заменили реальный срок годом испытательного.

"Никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения гражданина Украины, которого признали годным к военной службе, от мобилизации с целью выполнения своего конституционного долга по защите территориальной целостности и суверенитета государства от военной агрессии со стороны иностранного государства", — говорится в судебном решении.

Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно было обжаловать. Сейчас же он уже вступил в законную силу.

Напомним, на Житомирщине свидетель Иеговы тоже отказался от военной службы. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.

Также мы сообщали, что на Полтавщине военнослужащий заблокировал микроавтобус, которым перевозили мобилизованных. Его арестовали.