Священник Свидетелей Иеговы отказался от военной службы — приговор суда

Священник Свидетелей Иеговы уклонился от призыва — что решил суд
На Полтавщине священнослужитель религиозного центра Свидетелей Иеговы не захотел воевать. Его привлекли к уголовной ответственности.
Об этом говорится в приговоре, который Диканьский районный суд Полтавской области вынес 20 ноября.
Детали дела
Согласно судебным материалам, 9 сентября прошлого года фигурант прошел ВВК, но, несмотря на заключение о пригодности, получать повестку отказался. Такое решение мужчина объяснил религиозными убеждениями. Также он добавил, что не против пройти альтернативную службу, но ему объяснили, что во время военного положения это невозможно. Работники ТЦК и СП составили акт отказа и сообщили о нарушении правоохранителям.
Решение суда
Священнослужителя признали виновным в уклонении от мобилизации, приговорили к трем годам заключения, но заменили реальный срок годом испытательного.
"Никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения гражданина Украины, которого признали годным к военной службе, от мобилизации с целью выполнения своего конституционного долга по защите территориальной целостности и суверенитета государства от военной агрессии со стороны иностранного государства", — говорится в судебном решении.
Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно было обжаловать. Сейчас же он уже вступил в законную силу.
