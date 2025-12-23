Видео
Священник Свидетелей Иеговы уклонился от призыва — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 01:03
Священник Свидетелей Иеговы отказался от военной службы — приговор суда
Мужчина с Библией. Фото иллюстративное: istock.com

На Полтавщине священнослужитель религиозного центра Свидетелей Иеговы не захотел воевать. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Диканьский районный суд Полтавской области вынес 20 ноября.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 9 сентября прошлого года фигурант прошел ВВК, но, несмотря на заключение о пригодности, получать повестку отказался. Такое решение мужчина объяснил религиозными убеждениями. Также он добавил, что не против пройти альтернативную службу, но ему объяснили, что во время военного положения это невозможно. Работники ТЦК и СП составили акт отказа и сообщили о нарушении правоохранителям.

Решение суда

Священнослужителя признали виновным в уклонении от мобилизации, приговорили к трем годам заключения, но заменили реальный срок годом испытательного.

"Никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения гражданина Украины, которого признали годным к военной службе, от мобилизации с целью выполнения своего конституционного долга по защите территориальной целостности и суверенитета государства от военной агрессии со стороны иностранного государства", — говорится в судебном решении.

Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно было обжаловать. Сейчас же он уже вступил в законную силу.

Напомним, на Житомирщине свидетель Иеговы тоже отказался от военной службы. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.

Также мы сообщали, что на Полтавщине военнослужащий заблокировал микроавтобус, которым перевозили мобилизованных. Его арестовали.

суд правосудие религия мобилизация судебные решения сведетели Иеговы
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
