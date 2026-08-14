Мужчина ради отсрочки оформил "инвалидность" сыну: приговор суда

Мальчик на кресле колесном. Фото иллюстративное: vdio.com

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В Лубнах Полтавской области мужчина призывного возраста приобрел документы об инвалидности своего несовершеннолетнего сына. Благодаря таким махинациям он получил не только отсрочку от призыва в армию, но и денежную помощь от государства. Нарушителю грозило лишение свободы, но наказание заменили менее суровым.

Об этом говорится в приговоре, который вынес Лубенский горрайонный суд Полтавской области 3 августа, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант договорился об изготовлении фальшивого медицинского заключения и корешка к этому документу на имя своего несовершеннолетнего сына. Ребёнок не имел никаких заболеваний, которые могли бы стать основанием для инвалидности, поэтому в медицинских бумагах отметили ложную информацию: написали, что у несовершеннолетнего ревматическая болезнь митрального клапана. Фальшивые документы заверили поддельными печатями и реквизами медицинского учреждения.

Обвиняемый получил подделки 23 мая прошлого года, а уже 28 мая подал фальшивое медицинское заключение в Управление социальной защиты населения Лубенского городского совета. Мужчине как отцу ребенка с инвалидностью назначили государственную социальную помощь. В период с 28 мая по 31 декабря он получил 19 тысяч 426 гривен государственных выплат.

В июле того же года фигурант обратился в ТЦК и оформил отсрочку, предоставив копию поддельного медицинского документа.

Решение суда

Фигурант признал свою вину и возместил ущерб Пенсионному фонду. Мужчину признали виновным в подлоге документов и мошенничестве (ч. 3 и 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Суд назначил ему три года тюрьмы , но заменил наказание на год испытательного срока.

В течение 30 дней со дня провозглашения приговора можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Полтавский апелляционный суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на НАБУ сообщал, что работника СБУ подозревают во взяточничестве. По данным следствия, он знал о схеме незаконного получения отсрочки, но за деньги затягивал разоблачение преступления. Нарушителя будут судить.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что жителя Волынской области осудили за организацию схемы переправки. Мужчина обеспечивал военнообязанных фиктивными документами об инвалидности. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.