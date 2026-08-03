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Главная Мобилизация Отсрочка за 68 тысяч долларов: сотрудника СБУ будут судить за взяточничество

Отсрочка за 68 тысяч долларов: сотрудника СБУ будут судить за взяточничество

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 03:32
Сотрудника СБУ будут судить по подозрению во взяточничестве
Задержание сотрудника СБУ. Фото: НАБУ

Сотрудника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области подозревают в взяточничестве. Речь идет о предоставлении отсрочки за деньги. Стоимость такой услуги, по данным следствия, составляла 68 тысяч долларов.

Об этом 29 июля сообщило НАБУ, передает Новини.LIVE.

Работника СБУ будут судить по подозрению в получении взятки
Сотрудник СБУ ответит перед судом за получение взятки. Фото: скриншот сообщения НАБУ

Детали дела

По данным НАБУ, представитель СБУ знал о схеме, согласно которой военнообязанные с помощью поддельных документов могли избежать призыва, но затягивал ее раскрытие.

"Обещал умышленно затягивать раскрытие схемы, пока заинтересованные лица не получат отсро отсрочку", — отметили в НАБУ.

В дальнейшем фигурант, используя служебные полномочия, должен был скрыть участие определенных людей в схеме.

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Взятка, которую изъяли у сотрудника СБУ. Фото: НАБУ

В феврале текущего года представителю СБУ сообщили о подозрении в получении взятки (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, — Ред.).

Какое наказание грозит сотруднику СБУ

Мужчине грозит от восьми до 12 лет тюрьмы, конфискация имущества и запрет на занятие определенных должностей в течение до трех лет.

В мае следствие завершили. Дело направили суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Кировоградской областной прокуратуры Яну Шасс сообщал, что житель Кировоградской области предлагал военнообязанному исключение из воинского учета. За семь тысяч долларов он обещал предоставить мужчине призывного возраста поддельные медицинские справки. Дело рассмотрит суд.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГБР писал, что военнослужащий дважды совершил СОЧ и во время побега со службы убил соседа. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. Свою вину он не признал.

суд сбу отсрочка
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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