Суд назначил меру пресечения причастному к "торговле" исключением из воинского учета

Военнообязанный с полицейским и сотрудником ТЦК, приложение "Резерв+". Фото иллюстративное: NV, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Житель Кропивницкого района Кировоградской области пообещал военнообязанному исключить его из воинского учета. За деньги он предлагал мужчине призывного возраста поддельные медицинские документы. Суд избрал нарушителю меру пресечения.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила спикер Кировоградской областной прокуратуры Яна Шасс, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным прокуратуры, 34-летний дельц заверил "клиента", что знаком с врачом, который может оформить фиктивные справки. Стоимость услуги составляла семь тысяч долларов.

"Сначала он якобы требовал одну тысячу американских долларов, объяснив, что эти деньги нужны для решения вопроса. После этого пообещал обеспечить изготовление документов, которые позволили бы избежать воинского учета", — отметила Яна Шасс.

Какое наказание грозит фигуранту

Мужчину подозревают в получении взятки за влияние на решение лица, обладающего полномочиями по исполнению государственных функций (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Во время досудебного расследования он будет находиться под стражей, но может выйти на свободу, если внесет залог в размере 266 тысяч 240 гривен. Если вину подозреваемого докажут, его могут приговорить к лишению свободы на срок от трех до восьми лет и конфискации имущества.

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