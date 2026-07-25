Суд назначил военнослужащему наказание за убийство и двойное СОЧ

Судебное заседание, задержанный военнослужащий. Фото: Днепропетровский государственный университет внутренних дел, "Громадське радіо". Коллаж: Новини.LIVE

В Запорожье вынесли приговор военнослужащему. Мужчина дважды совершал СОЧ, а во время последнего побега еще и убил соседа. Суд назначил ему реальный срок лишения свободы.

Об этом 21 июля сообщило ГБР, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, фигурант, служивший в одной из воинских частей на Запорожском направлении, в июне и декабре 2024 года покидал место службы без разрешения командования. После второго СОЧ он проживал в общежитии, поконфликтовал там с соседом и нанес последнему смертельные травмы.

На службу нарушитель не вернулся, пока его не задержали правоохранители.

Решение суда

Обвиняемый не признал свою вину, но судья пришел к выводу, что преступление подтверждено достаточным количеством доказательств. Фигуранта приговорили к 11 годам лишения свободы.

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