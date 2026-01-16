Видео
Главная Мобилизация Иностранец помогал избегать службы — ответит перед судом

Иностранец помогал избегать службы — ответит перед судом

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 03:32
На Львовщине будут судить иностранца, который помогал военному избежать службы
Задержание иностранца. Фото: Прокуратура Украины

Во Львовском районе 57-летний иностранец хотел обогатиться, помогая военному избежать службы в ВСУ. Его будут судить.

Об этом 6 января сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, фигурант предложил сестре мужчины, которого мобилизовали в прошлом году в начале февраля, два вида услуг. Первый вариант помощи заключался во влиянии на командование, чтобы клиента перевели в другую воинскую часть якобы для прохождения службы и отпустили домой. Вторым вариантом была организация пересечения государственной границы Украины. Женщина решила, что лучше договориться с командованием. Когда она передала иностранцу последнюю часть оплаты, дельца задержали. В общей сложности он получил 12 тысяч долларов.

За что будут судить иностранца

Иностранца обвиняют в вымогательстве и получении взятки за влияние на того, кто уполномочен выполнять функции государства. Мужчине грозит от трех до восьми лет заключения и конфискация имущества.

Напомним, на Кировоградщине военный хотел подкупить чиновника учебного центра, чтобы уйти в СОЧ. За это он предстанет перед судом.

Также мы сообщали, что предприниматель помогал выезжать из Украины мужчинам призывного возраста. Дело рассмотрит суд.

суд иностранец Львов мобилизация военнослужащие военная служба
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
