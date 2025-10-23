Мобилизация с отсрочкой - выезд за границу мобилизованного

Проверка документов на границе. Фото: Facebook "Західний кордон"

Мобилизация гражданина с действующей отсрочкой от мобилизации является незаконной, но если он уже получил статус военнослужащего, то уже не сможет выехать за границу. Впрочем, как пояснили юристы, один полулегальный вариант для выезда все же остается.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Незаконная мобилизация

Несмотря на продолжение всеобщей мобилизации, некоторые граждане имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который, имея действующую отсрочку от мобилизации для ухода за женой, был тем не менее мобилизован.

Мужчина поинтересовался, может ли он в такой ситуации выехать за границу.

"Это абсолютное безобразие, если Вас мобилизовали с оформленной отсрочкой, но, к большому сожалению, Вы уже имеете статус военнослужащего, а не военнообязанного, и теперь Вам запрещено пересекать границу, пока Вы не обжалуете незаконную мобилизацию или не уволитесь с военной службы", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Как выехать за границу

Вместе с тем, пояснил Дерий, теоретическая возможность выезда у гражданина будет.

Это возможно, если такой незаконно мобилизованный гражданин совершит самовольное оставление части.

"Воинская часть сообщит полиции о СОЧ только после трех дней пребывания вне расположения части, поэтому теоретически Вы можете попробовать пересечь границу, но только с женой и пока в "Резерв+" есть статус "военнообязанный", — отметил юрист.

