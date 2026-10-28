Полицейская машина на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Херсонской области полицейские остановили катафалк, перевозивший гроб с покойным на похороны. Родственникам пришлось перегружать гроб в другой автомобиль, а видео инцидента вызвало возмущение в соцсетях. Впоследствии выяснилось, что водитель разыскивался ТЦК. В полиции уверяют, что мужчину не задерживали, а он сам скрылся в лесополосе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Херсонской области и видео, которое распространили в соцсетях.

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Инцидент во время похорон

По информации полиции, инцидент произошел 22 октября в одном из населенных пунктов Великоалександровской громады. Однако о нем стало известно 26 октября, когда в соцсетях распространили видео, на котором родственники умершего перегружают гроб из микроавтобуса в другой автомобиль.

Женщина, снимавшая происшествие, возмущалась действиями правоохранителей. По ее словам, полиция не разрешила довезти покойного до кладбища, до которого оставалось около десяти километров. Она также утверждала, что за похоронной процессией гнались шесть человек. После распространения видео полиция Херсонской области обнародовала свою версию событий.

Полиция остановила катафалк

По словам правоохранителей, полицейские заметили два автомобиля, которые перед блокпостом резко свернули с главной дороги, а затем вернулись на неё уже за пунктом проверки. Обе машины остановили для проверки. Выяснилось, что водитель микроавтобуса разыскивается Центрально-городским районным ТЦК и СП в Кривом Роге. По информации полиции, мужчина уклонялся от воинского учета, прохождения военно-врачебной комиссии и призыва во время мобилизации.

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"Подчеркиваем: водителя не задерживали, он мог беспрепятственно продолжить движение к месту назначения", — заявили в полиции Херсонской области.

Во время проверки к месту остановки прибыли родственники умершего. Они начали перегружать гроб с телом на прицеп другого автомобиля. В полиции утверждают, что предложили сопроводить похоронную процессию до места назначения и первыми уехали с места происшествия.

Водитель скрылся в лесополосу

По версии правоохранителей, уже после их отъезда водитель микроавтобуса остановил автомобиль, вышел из него и побежал в сторону лесополосы. В машине остался гроб с телом умершего.

"На данный момент проверкой установлено, что во время движения водитель микроавтобуса остановился, выскочил из автомобиля и скрылся в лесополосу, оставив транспортное средство с гробом внутри", — сообщили правоохранители.

В полиции отметили, что сами не видели момента побега. Об этом им рассказали очевидцы, ехавшие сзади. По возвращении на место правоохранители водителя уже не застали. Полиция также обнародовала видео с нагрудных камер своих сотрудников. На записи видно, что мужчина побежал в сторону заминированного поля. В настоящее время местонахождение водителя устанавливается.

Также Новини.LIVE рассказывали, что должно произойти с автомобилем, если его водителя мобилизовали во время проверки документов на дороге. Юрист Инна Локоткова пояснила, что такие случаи возможны, когда военнообязанный находится в розыске и не имеет отсрочки. При этом правоохранители не могут оставлять его автомобиль посреди дороги. Машина не должна создавать опасность для других участников движения.

Ранее Новини.LIVE писали о том, могут ли сотрудники ТЦК самостоятельно задерживать военнообязанных. Адвокат Надежда Коринна пояснила, что военнослужащие территориальных центров комплектования не имеют полномочий проводить административное задержание. Это входит в компетенцию полиции. Поэтому сотрудники ТЦК не могут самостоятельно задерживать людей и удерживать их в своих помещениях.

Кроме того, Новини.LIVE объясняли, что делать, если в ТЦК забрали телефон и не отпускают. Адвокат Надежда Коринна советует не вступать в конфликт с сотрудниками центра комплектования. По возможности нужно сообщить родным, где вы находитесь. Если человеку предлагают подписать документы, юрист рекомендует письменно изложить свои возражения и зафиксировать возможные нарушения.