Поліцейська машина на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Херсонщині поліцейські зупинили катафалк, який перевозив труну з померлим на поховання. Родичам довелося перекладати труну в інший автомобіль, а відео інциденту викликало обурення в соцмережах. Згодом з'ясувалося, що водія розшукував ТЦК. У поліції запевняють, що чоловіка не затримували, а він сам утік у лісосмугу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Херсонської області та відео, яке поширили в соцмережах.

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Інцидент під час похорону

За інформацією поліції, інцидент стався 22 жовтня в одному з населених пунктів Великоолександрівської громади. Однак відомо про нього стало 26 жовтня, коли в соцмережах поширили відео, на якому родичі померлого перекладають труну з мікроавтобуса в інший автомобіль.

Жінка, яка знімала подію, обурювалася діями правоохоронців. За її словами, поліція не дозволила довезти покійного до кладовища, до якого залишалося близько десяти кілометрів. Вона також стверджувала, що за похоронною процесією гналися шестеро людей.

Після поширення відео поліція Херсонщини оприлюднила власну версію подій.

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Поліція зупинила катафалк

За словами правоохоронців, поліцейські помітили два автомобілі, які перед блокпостом різко звернули з головної дороги, а згодом повернулися на неї вже за пунктом перевірки. Обидві машини зупинили для перевірки. З'ясувалося, що водія мікроавтобуса розшукує Центрально-міський районний ТЦК та СП у Кривому Розі. За інформацією поліції, чоловік ухилявся від військового обліку, проходження військово-лікарської комісії та призову під час мобілізації.

"Наголошуємо: водія не затримували, він міг безперешкодно продовжити рух до місця призначення", — заявили в поліції Херсонської області.

Під час перевірки до місця зупинки прибули родичі померлого. Вони почали перекладати труну з тілом на причіп іншого автомобіля. У поліції стверджують, що запропонували супроводити похоронну процесію до місця призначення та першими поїхали з місця події.

Водій утік у лісосмугу

За версією правоохоронців, уже після їхнього від'їзду водій мікроавтобуса зупинив автомобіль, вийшов із нього та побіг у напрямку лісосмуги. У машині залишилася труна з тілом померлого.

"Наразі перевіркою встановлено, що під час руху водій мікроавтобуса зупинився, вискочив з автомобіля та втік у лісосмугу, залишивши транспортний засіб із труною всередині", — повідомили правоохоронці.

У поліції зазначили, що самі не бачили моменту втечі. Про це їм розповіли очевидці, які їхали позаду. Після повернення на місце правоохоронці водія вже не застали. Поліція також оприлюднила відео з нагрудних камер своїх працівників. На записі йдеться про те, що чоловік побіг у бік замінованого поля. Наразі місцеперебування водія встановлюють.

Також Новини.LIVE розповідали, що має статися з автомобілем, якщо його водія мобілізували під час перевірки документів на дорозі. Юристка Інна Локоткова пояснила, що такі випадки можливі, коли військовозобов'язаний перебуває в розшуку та не має бронювання. При цьому правоохоронці не можуть залишати його автомобіль посеред дороги. Машина не повинна створювати небезпеку для інших учасників руху.

Раніше Новини.LIVE писали, чи можуть працівники ТЦК самостійно затримувати військовозобов'язаних. Адвокатка Надія Корінна пояснила, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування не мають повноважень проводити адміністративне затримання. Це належить до компетенції поліції. Тому працівники ТЦК не можуть самостійно затримувати людей та утримувати їх у своїх приміщеннях.

Крім того, Новини.LIVE пояснювали, що робити, якщо у ТЦК забрали телефон і не відпускають. Адвокатка Надія Корінна радить не вступати в конфлікт із працівниками центру комплектування. За можливості потрібно повідомити рідним, де ви перебуваєте. Якщо людині пропонують підписати документи, юристка рекомендує письмово зазначити свої заперечення та зафіксувати можливі порушення.