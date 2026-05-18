На контракте с довоенных времен: можно уволиться после окончания сделки

Военнослужащий ВСУ.

Военнослужащий может уволиться из рядов Вооруженных сил Украины во время войны. Это возможно, в частности, после окончания контракта, даже если военный начал контрактную службу до начала полномасштабной войны. Главное, чтобы последний контракт был подписан уже во время военного положения.

Контракт на военную службу

В Вооруженных силах Украины военнослужащие проходят службу в разном формате. Прежде всего это граждане, которые были мобилизованы во время действия военного положения.

Кроме мобилизованных, граждане Украины могут попасть в ряды ВСУ, подписав контракт. Контрактники имеют больше прав по сравнению с мобилизованными гражданами.

К юристам обратился гражданин, который служит в Вооруженных силах Украины еще со времен до полномасштабной войны. Тот контракт уже завершился, после чего военный дважды подписывал новые контракты.

Увольнение после окончания контракта

Сейчас же мужчина поинтересовался, может ли он уволиться из армии после того, как закончится нынешний контракт. Военный отметил, что этот действующий контракт был подписан в прошлом, 2025 году, и рассчитан только на один год.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что уволиться военнослужащий имеет вполне законное право. Айвазян пояснил: "При описанных обстоятельствах право на увольнение по подпункту "ж" пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" у Вас есть, если срок последнего контракта уже закончился или заканчивается, и Вы письменно не выражаете желание продолжать военную службу".

Юрист подчеркнул, объясняя, почему именно увольнение возможно: "Последний контракт 2025 года, если он заключен сроком на 1 год во время действия военного положения,подпадает под норму "контракт, заключенный во время действия военного положения". Соответственно, после окончания его срока Вы имеете право подать рапорт об увольнении именно по подпункту "ж" пункта 3 части пятой статьи 26 Закона №2232-XII".

Если военнослужащий подписал контракт на военную службу во время военного положения, он может уволиться после завершения срока действия контракта. На процесс увольнения не влияет звание военного, такое право имеют и рядовые, и офицеры. Но после увольнения это лицо могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Военнослужащий контрактной службы может уволиться из рядов ВСУ после окончания действия контракта. Это возможно тогда, когда контракт был подписан уже во время действия военного положения. Но для увольнения нужно в определенное законом время подать рапорт на увольнение.