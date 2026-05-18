На контракті з довоєнних часів: можна звільнитися після закінчення угоди

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 103 ОБр ТрО

Військовослужбовець може звільнитися з лав Збройних сил України під час війни. Це можливо, зокрема, після закінчення контракту, навіть якщо військовий почав контрактну службу до початку повномасштабної війни. Головне, щоб останній контракт був підписаний уже під час воєнного стану.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Контракт на військову службу

В Збройних силах України військовослужбовці проходять службу у різному форматі. Перш за все це громадяни, які були мобілізовані під час дії воєнного стану.

Крім мобілізованих, громадяни України можуть потрапити до лав ЗСУ, підписавши контракт. Контрактники мають більше прав порівняно із мобілізованими громадянами.

До юристів звернувся громадянин, який служить у Збройних силах України ще з часів до повномасштабної війни. Той контракт уже завершився, після чого військовий двічі підписував нові контракти.

Читайте також:

Звільнення після закінчення контракту

Зараз же чоловік поцікавився, чи може він звільнитися з армії після того, як закінчиться нинішній контракт. Військовий наголосив, що цей чинний контракт був підписаний минулого, 2025 року, і розрахований лише на один рік.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, підкреслив, що звільнитися військовослужбовець має цілком законне право. Айвазян пояснив: "За описаних обставин право на звільнення за підпунктом "ж" пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" у Вас є, якщо строк останнього контракту вже закінчився або закінчується, і Ви письмово не висловлюєте бажання продовжувати військову службу".

Юрист підкреслив, пояснюючи, чому саме звільнення можливе: "Останній контракт 2025 року, якщо він укладений строком на 1 рік під час дії воєнного стану, підпадає під норму "контракт, укладений під час дії воєнного стану". Відповідно, після закінчення його строку Ви маєте право подати рапорт про звільнення саме за підпунктом "ж" пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону №2232-XII".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що офіцер має право звільнитися із ЗСУ після завершення контракту.

Якщо військовослужбовець підписав контракт на військову службу під час воєнного стану, він може звільнитися після завершення терміну дії контракту. На процес звільнення не впливає звання військового, таке право мають і рядові, офіцери. Але після звільнення цю особу можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що контрактнику для того, щоб звільнитися із ЗСУ, треба вчасно подати заяву.

Військовослужбовець контрактної служби може звільнитися з лав ЗСУ після закінчення дії контракту. Це можливо тоді, коли контракт був підписаний уже під час дії воєнного стану. Але для звільнення потрібно у визначений законом час подати рапорт на звільнення.