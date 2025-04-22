Электронный военный билет — когда он считается недействительным и что за это грозит

Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным мужчиной. Фото: "Суспільне"

Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлили до 8 августа 2025 года. Поэтому в этот период военнообязанных мужчин и в дальнейшем будут призывать на военную службу в ряды ВСУ. Кроме этого, в особый период работники полиции и ТЦК имеют право проверять военно-учетные документы у граждан мужского пола. ВУД может быть как электронный, так и в бумажном варианте. Однако при определенных условиях электронный военный билет может быть недействителен.

Когда именно электронный военно-учетный документ считается недействительным и что за это грозит военнообязанному мужчине, объяснил адвокат Роман Кичко в комментарии "Українське радіо".

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Когда э-ВУД считается недействительным

Так, правозащитник отметил, что бумажный военно-учетный документ и электронный имеют равную юридическую силу. Однако полноценным военно-учетным документом считается только тот, который содержит QR-код для сканирования. Отсканировав QR-код, работники ТЦК или полиции могут проверить актуальность информации.

QR-код формируется при условии наличия необходимой информации от Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов о заявителе. В случае отсутствия информации заявитель сможет получить только Выписку из Реестра, что свидетельствует об уточнении данных заявителя и не является военно-учетным документом.

Если в приложении "Резерв+" стоит отметка "не на учете" или "данные неполные", такой документ не признается действительным. То есть это означает, что лицо фактически не состоит на военном учете или не обновило свои военно-учетные документы.

Работники ТЦК и полиции проверяют документы у мужчины. Скриншот с видео на Youtube

Что грозит мужчинам за отсутствие военно-учетного документа

Каждое военнообязанное лицо должно иметь при себе военный билет или временное удостоверение военнообязанного. За отсутствие такого документа предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в размере от 17 до 25,5 тыс. грн. Решение о наложении такого штрафа принимает исключительно руководитель ТЦК и СП.

Кроме того, работники полиции имеют право задержать и доставить в ТЦК лицо, которое отказывается предоставлять военно-учетные документы для проверки или которое их не имеет.

Ранее мы сообщали, нужно ли получать бумажный военный билет, если уже есть электронный документ в "Резерв+".

Напомним, мы писали, что делать в случае потери военного билета и какие документы нужны для восстановления.

Также мы информировали, какие существуют требования к военно-учетному документу для выезда из Украины.