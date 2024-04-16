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Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

16 апреля 2024 05:15
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Бронирование работников: какой документ подтверждает отсрочку
Вручение повесток в Украине. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Украинские предприятия, учреждения и организации могут бронировать своих работников. Следовательно, забронированные получают отсрочку от службы.

Какой документ доказывает, что вы действительно забронированы, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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Подтверждение бронирования работника

"Подтверждением бронирования работников и их отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации является выписка из Приказа Министерства экономики Украины", — сказала юрист.

Она добавила, что забронированному работнику, чтобы доказать свое право на отсрочку, нужно иметь при себе эту выписку из приказа Министерства экономики Украины. Она должна быть заверена подписью работодателя.

Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что появился текст заключения Комитета национальной безопасности и обороны Верховной Рады по мобилизационному законопроекту. Согласно документу, бронированию от призыва подлежат некоторые категории служащих.

В Верховной Раде 10 апреля был принят за основу законопроект о мобилизации осужденных в среду. "За" проголосовал 281 народный избранник.

Напомним, мобилизационные процессы в Украине продолжаются, и они часто сопровождаются спорами и скандалами. Законодательство меняется по отношению к некоторым категориям граждан. Новини.LIVE узнало, могут ли мобилизовать людей, находящихся в СИЗО.

закон
работа
мобилизация
отсрочка
ТЦК и СП
юрист

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