На предоставление отсрочки для ухода за матерью повлияют её братья и сёстры

Граждане оформляют документы в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК

Гражданин имеет право оформить отсрочку от мобилизации для того, чтобы ухаживать за одним из родителей, если у того (той) имеется инвалидность. Однако если у родителей есть братья или сестры, в праве на отсрочку может быть отказано. Военнообязанному нужно будет доказать, что эти родственники сами нуждаются в уходе.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка и основания для неё

Граждане Украины, состоящие на воинском учете, имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка предоставляется только военнообязанным гражданам, призывники не могут оформить отсрочку, поскольку не подлежат мобилизации.

Причины, по которым гражданин может требовать отсрочки от мобилизации, указаны в законодательстве. Гражданин должен доказать право на отсрочку, подкрепив его документами, подтверждающими наличие этого основания.

Часть оснований для получения отсрочки связана с семейным положением военнообязанных граждан. Это может быть, например, необходимость ухода за близким родственником.

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Братья и сестры не учитываются, если сами нуждаются в уходе

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от призыва именно по этой причине. Он пояснил, что его мать, за которой ухаживает мужчина, имеет инвалидность второй группы.

Гражданин поинтересовался, может ли повлиять на возможность получения им отсрочки наличие у матери других родственников. Это, в частности, родные братья и сестры матери.

Юристы, комментируя эту ситуацию, пояснили, что отсрочка от призыва (как и освобождение от военной службы) в такой ситуации возможна, но с одним важным нюансом. Адвокат Юрий Айвазян назвал этот нюанс: "Если вы докажете, что брат и сестра матери не могут осуществлять за ней постоянный уход".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, можно ли официально работать, если оформлена отсрочка для ухода за близким родственником.

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не повлияет, но повлияет на социальную выплату.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, является ли уход за родителями супруги основанием для получения отсрочки от призыва.

Военнообязанный гражданин, осуществляющий уход за родителями супруги, теоретически имеет право на отсрочку от мобилизации. Но для этого необходимо соблюсти несколько важных условий.