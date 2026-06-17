На відстрочку для догляду за матір'ю вплинуть її брати і сестри

Громадяни оформлюють документи в ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК

Громадянин має право оформити відстрочку від мобілізації для того, аби здійснювати догляд за одним із батьків, якщо у того (тієї) наявна інвалідність. Але якщо у батьків є брати чи сестри, у праві на відстрочку може бути відмовлено. Військовозобов’язаному потрібно буде довести, що ці родичі самі потребують догляду.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка і підстави для неї

Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка надається тільки військовозобов’язаним громадянам, призовники не можуть оформити відстрочку, бо не підлягають мобілізації.

Причини, за якими громадянин може вимагати відстрочки від мобілізації, вказані у законодавстві. Громадянин повинен довести право на відстрочку, підкріпивши його документами, що підтверджують наявність цієї підстави.

Частина підстав для отримання відстрочки пов’язана із сімейним станом військовозобов’язаних громадян. Це може бути, наприклад, потреба у догляді за близьким родичем.

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Брати й сестри не впливають, якщо самі потребують догляду

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від призову саме за такою причиною. Він пояснив, що його мати, за якого чоловік здійснює догляд, має інвалідність другої групи.

Громадянин поцікавився, чи може вплинути на можливість отримання ним відстрочки наявність у матері інших родичів. Це, зокрема, рідні брати й сестри матері.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що відстрочка від призову (як і звільнення з армії) в такій ситуації можливе, але з одним важливим нюансом. Адвокат Юрій Айвазян назвав цей нюанс: "Якщо Ви доведете, що брат та сестра матері не можуть здійснювати за нею постійний догляд".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можна офіційно працювати, якщо оформив відстрочку для догляду за близьким родичем.

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи є догляд за батьками дружини підставою для отримання відстрочки від призову.

Військовозобов’язаний громадянин, який здійснює догляд за батьками дружини, теоретично має право на відстрочку від мобілізації. Але для цього потрібно дотриматися кількох важливих умов.