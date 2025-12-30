Повторная мобилизация - могут ли мобилизовать уволенного из ВСУ

Украинский военнослужащий. Фото: 82 ОДШБр

Бывшие военнослужащие ВСУ, демобилизованные с военной службы по разным причинам, могут быть призваны в армию снова. Вопрос лишь в том, будут ли иметь ТЦК основания для такого шага.

Об этом говорится в материале на сайте адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Индивидуальная мобилизация

Украинские военные могут демобилизоваться из рядов Вооруженных сил Украины в индивидуальном порядке, пока не объявлена массовая демобилизация.

Такое право у военнослужащих есть, отметили специалисты АО "Бачинский и партнеры".

"Законодательство предусматривает права и возможности для военнослужащих и военнообязанных воспользоваться демобилизацией в соответствии с установленными правилами и процедурами", — говорится в их материале.

Повторный призыв демобилизованных

Но, вместе с тем, таких граждан при определенных условиях могут мобилизовать снова.

"Освобождение от военной службы не освобождает граждан от воинской обязанности в случае обострения военного положения и необходимости мобилизационных мероприятий для защиты территориальной целостности и безопасности страны", — подчеркивается в объяснении от юристов.

Конечно, мобилизация демобилизованных ранее граждан может состояться только тогда, когда у тех нет оформленной отсрочки или действующего бронирования.

