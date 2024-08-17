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Военный билет чужими руками — возможно ли это

17 августа 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Получение военного билета – военный билет по доверенности
Военный билет гражданина Украины. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане Украины могут получить военный билет и другие военно-учетные документы только во время личного визита в ТЦК. Впрочем, бывают случаи, когда это право они могут передать доверенным людям.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Каждый военнообязанный гражданин Украины должен иметь военно-учетный документ.

Первым документом является приписное удостоверение, которое после достижения мобилизационного возраста должно быть заменено на военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Кто может получить военный билет вместо военнообязанного

Юрист Сергей Богун подчеркнул, что военный билет военнообязанный гражданин должен получить самостоятельно, обратившись в территориальный центр комплектования.

Однако бывают случаи, когда военно-учетный документ могут получить доверенные лица гражданина.

"Если гражданин Украины по состоянию здоровья не может передвигаться (является лицом с ограниченной мобильностью) или признан в установленном порядке недееспособным, что подтверждается соответствующими документами, с заявлением может обратиться лицо, осуществляющее за ним уход или его опекун", — пояснил Богун.

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