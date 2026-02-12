Военный учет в 25 лет - когда надо идти в ТЦК

Сотрудники ТЦК с документами. Фото: УНІАН

После достижения 25-летнего возраста у гражданина на воинском учете должен измениться статус, с призывника на военнообязанного. Юристы объяснили, надо ли ему для этого посетить территориальный центр комплектования.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Дарья Тарасенко.

Изменение статуса — как было раньше

По общему правилу, отметила юрист Дарья Тарасенко, до достижения 25 лет мужчины находятся на учете в статусе "призывник", с 25 лет получают статус "военнообязанный".

"Раньше действительно некоторые ТЦК и СП требовали, чтобы по достижении 25-летнего возраста мужчины прибывали в ТЦК и СП лично, проходили ВВК, получали военный билет или временное удостоверение военнообязанного", — отметила адвокат.

Впрочем, 31 июля 2025 года в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов были внесены изменения.

Тарасенко объяснила, что изменилось в процессе воинского учета призывников.

Что изменилось для граждан в 2025 году

Юрист отметила, что после внесения изменений процессом изменения статуса гражданина на воинском учете должен заниматься исключительно территориальный центр комплектования.

"В течение 30 дней со дня 25-летия гражданина ТЦК и СП сам должен изменить его категорию учета на "военнообязанный", — подчеркнула Дарья Тарасенко.

Поэтому, добавила она, оснований требовать от граждан прибыть для этого лично в территориальный центр комплектования нет.

