Военный учет в 25 лет - когда надо идти в ТЦК

Надо ли в 25 лет идти в ТЦК — комментарий юриста
После достижения 25-летнего возраста у гражданина на воинском учете должен измениться статус, с призывника на военнообязанного. Юристы объяснили, надо ли ему для этого посетить территориальный центр комплектования.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Дарья Тарасенко.
Изменение статуса — как было раньше
По общему правилу, отметила юрист Дарья Тарасенко, до достижения 25 лет мужчины находятся на учете в статусе "призывник", с 25 лет получают статус "военнообязанный".
"Раньше действительно некоторые ТЦК и СП требовали, чтобы по достижении 25-летнего возраста мужчины прибывали в ТЦК и СП лично, проходили ВВК, получали военный билет или временное удостоверение военнообязанного", — отметила адвокат.
Впрочем, 31 июля 2025 года в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов были внесены изменения.
Тарасенко объяснила, что изменилось в процессе воинского учета призывников.
Что изменилось для граждан в 2025 году
Юрист отметила, что после внесения изменений процессом изменения статуса гражданина на воинском учете должен заниматься исключительно территориальный центр комплектования.
"В течение 30 дней со дня 25-летия гражданина ТЦК и СП сам должен изменить его категорию учета на "военнообязанный", — подчеркнула Дарья Тарасенко.
Поэтому, добавила она, оснований требовать от граждан прибыть для этого лично в территориальный центр комплектования нет.
