Військовий облік у 25 років - коли треба йти до ТЦК

Співробітники ТЦК з документами. Фото: УНІАН

Після досягнення 25-річного віку у громадянина на військовому обліку має змінитися статус, із призовника на військовозобов’язаного. Юристи пояснили, чи треба йому для цього відвідати територіальний центр комплектування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на своїй сторінці в Facebook написала адвокат Дар’я Тарасенко.

Зміна статусу — як було раніше

За загальним правилом, зазначила юристка Дар’я Тарасенко, до досягнення 25 років чоловіки перебувають на обліку в статусі "призовник", з 25 років отримують статус "військовозобов'язаний".

"Раніше дійсно деякі ТЦК та СП вимагали, щоб після досягнення 25-річного віку чоловіки прибували в ТЦК та СП особисто, проходили ВЛК, отримували військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного", — наголосила адвокат.

Втім, 31 липня 2025 року до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів були внесені зміни.

Тарасенко пояснила, що змінилося у процесі військового обліку призовників.

Що змінилося для громадян в 2025 році

Юристка зазначила, що після внесення змін процесом зміни статусу громадянина на військового обліку має займатися винятково територіальний центр комплектування.

"Протягом 30 днів з дня 25-річчя громадянина ТЦК та СП сам має змінити його категорію обліку на "військовозобов'язаний", — підкреслила Дар’я Тарасенко.

Тож, додала вона, підстав вимагати від громадян прибути для цього особисто у територіальний центр комплектування немає.

