Головна Мобілізація Чи треба в 25 років іти до ТЦК — коментар юриста

Чи треба в 25 років іти до ТЦК — коментар юриста

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 12:20
Військовий облік у 25 років - коли треба йти до ТЦК
Співробітники ТЦК з документами. Фото: УНІАН

Після досягнення 25-річного віку у громадянина на військовому обліку має змінитися статус, із призовника на військовозобов’язаного. Юристи пояснили, чи треба йому для цього відвідати територіальний центр комплектування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на своїй сторінці в Facebook написала адвокат Дар’я Тарасенко.

Читайте також:

Зміна статусу — як було раніше

За загальним правилом, зазначила юристка Дар’я Тарасенко, до досягнення 25 років чоловіки перебувають на обліку в статусі "призовник", з 25 років отримують статус "військовозобов'язаний".

"Раніше дійсно деякі ТЦК та СП вимагали, щоб після досягнення 25-річного віку чоловіки прибували в ТЦК та СП особисто, проходили ВЛК, отримували військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного", — наголосила адвокат.

Втім, 31 липня 2025 року до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів були внесені зміни.

Тарасенко пояснила, що змінилося у процесі військового обліку призовників.

Що змінилося для громадян в 2025 році

Юристка зазначила, що після внесення змін процесом зміни статусу громадянина на військового обліку має займатися винятково територіальний центр комплектування.

"Протягом 30 днів з дня 25-річчя громадянина ТЦК та СП сам має змінити його категорію обліку на "військовозобов'язаний", — підкреслила Дар’я Тарасенко.

Тож, додала вона, підстав вимагати від громадян прибути для цього особисто у територіальний центр комплектування немає.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може статус людини на військовому обліку змінитися автоматично.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити, якщо статус "призовник" не був змінений.

статус військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
