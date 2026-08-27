Блокируются ли карточки военнослужащих в СЗЧ — ответ Минобороны

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть, получают статус "лица, скрывающегося от военной службы". Однако этот статус не является основанием для автоматической блокировки банковской карты или счета, поскольку арест средств возможен только в соответствии с отдельной процедурой.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Могут ли заблокировать карты военнослужащих, находящихся в СЗЧ

"Здесь нужно различать два совершенно разных юридических действия. Прекращение выплаты денежного довольствия. Воинская часть перестает начислять и выплачивать военнослужащему деньги на основании правил приказа МОУ № 260 и статьи 24 Закона № 2232-XII. Эти нормы не предусматривают автоматического закрытия или блокировки банковского счета", — пояснили в Минобороны.

То есть арест средств, находящихся на банковском счете, является отдельной процессуальной мерой и имеет иные правовые основания.

В частности, в рамках уголовного производства возможность ареста имущества, в том числе безналичных средств на банковских счетах, определяет статья 170 УПК Украины.

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Таким образом, для применения подобной меры необходимы предусмотренные законодательством основания и соответствующее процессуальное решение. Речь идет, в частности, о постановлении следственного судьи или суда.

В Минобороны также подчеркивают, что распространенная формулировка "пошел в СОЧ — заблокировали карту" с юридической точки зрения является неверной. Корректно говорить о том, что во время СЗЧ воинская часть приостанавливает начисление и выплату денежного довольствия, тогда как арест банковского счета может произойти только в рамках отдельной предусмотренной законом процедуры и на ином правовом основании.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военные, находящиеся в СОЧ, до 20 сентября могут возобновить свою службу. Как выбрать подразделение, читайте по этой ссылке.

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