Нардепка предсказала, как Драпатый может изменить ход мобилизации

Главнокомандующий Михаил Драпатый, военнослужащий. Фото: Михаил Драпатый/Facebook, Генштаб ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

После назначения нового военного руководства в Украине в Верховной Раде заговорили о возможных изменениях в системе мобилизации. Народный депутат Ирина Фриз выразила надежду, что реформа территориальных центров комплектования сдвинется с мертвой точки, а процесс станет более цифровым и прозрачным. В то же время она подчеркнула, что быстрых изменений ожидать не стоит.

Об этом Фриз сообщила в комментарии ТСН.ua, передает Новини.LIVE.

Мобилизацию в Украине могут существенно изменить

Фриз считает, что после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ может активизироваться реформа территориальных центров комплектования. По ее словам, одним из направлений изменений может стать цифровизация работы ТЦК. Она напомнила, что соответствующие наработки уже представлялись ранее, когда Министерство обороны возглавлял Михаил Федоров.

"Я надеюсь, что пребывание Михаила Драпатого на посту главнокомандующего и его владение всей информацией о проблемах ТЦК, возможно, будет способствовать началу реформы структуры. Это может быть перевод ТЦК в более цифровой формат, чтобы они в первую очередь занимались ведением реестра", — сказала Фриз.

Депутат также отметила, что к выполнению мобилизационных мероприятий, по её мнению, должны активнее привлекаться органы местного самоуправления, ведь такая возможность уже предусмотрена законодательством.

Фриз подчеркнула, что ранее обсуждалась идея вывода ТЦК из подчинения Сухопутных войск и передачи их непосредственно Министерству обороны, однако пока она не реализована.

Отдельно депутат высказалась за изменение подходов к оповещению военнообязанных. По ее мнению, основную роль в проверке документов должна играть полиция, а не военнослужащие, чтобы избежать конфликтных ситуаций и не дискредитировать Вооруженные силы.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что поддерживает коренную реформу нынешней системы комплектования. Он выступил за ликвидацию ТЦК в нынешнем виде, создание гражданских центров рекрутинга и переход от принудительной мобилизации к модели, основанной на мотивации граждан.

Как сообщали Новини.LIVE, Кабинет министров не будет спешить с пересмотром механизма бронирования военнообязанных через приложение "Дія". По информации СМИ, принятие соответствующих изменений решили отложить, чтобы новый состав правительства успел подробно проанализировать все предложения и возможные риски их реализации.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что отсутствие отметки о розыске в "Резерв+" не гарантирует освобождение от мобилизации. Как пояснила адвокат Марина Суткович, ключевыми остаются нормы действующего законодательства: призыву подлежат годные к службе мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если у них нет законно оформленной отсрочки или бронирования.