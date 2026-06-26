Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Возвращение после СОЧ: как подать рапорт о восстановлении на службе

Возвращение после СОЧ: как подать рапорт о восстановлении на службе

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 04:33
В Минобороны объяснили, как вернуться на службу после СОЧ
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Военнослужащие, совершившие СОЧ, могут подать рапорт о возвращении на службу через приложение "Армия+". Речь идет о тех, кто самовольно покинул службу до 12 июня текущего года. Сообщить о своем желании вернуться такие бойцы должны до 20 сентября.

Об этом 23 июня сообщили в Силах обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Возвращение на службу после СОЧ

Военнослужащий, который решит продолжить службу после самовольного отсутствия и подаст рапорт, сможет выбрать новую часть из перечня более 50 подразделений, вернуться в строй по понятной процедуре без батальонов резерва и восстановить обеспечение. На всех этапах восстановления на службе такого военнослужащего будет сопровождать контакт-центр.

Как подать рапорт в "Армия+":

  • открыть раздел "Рапорты" в меню приложения и найти нужный рапорт;
  • указать структуру, ведь вернуться можно только в ее пределах (например, боец ВСУ не может служить в НГУ);
  • выбрать воинскую часть из списка (номер воинской части можно уточнить в контакт-центре по номеру 0 800 605 100);
  • указать желаемое направление службы;
  • сообщить о своем гражданском опыте и должности в предыдущем подразделении;
  • объяснить причину совершения СОЧ;
  • приложить военный документ (удостоверение или билет) и указать свой номер телефона для связи с представителями воинской части;
  • по желанию приложить сертификаты об обучении, заключение ВВК или другие медицинские справки (для НГУ обязательным является рекомендательное письмо: его срок действия составляет всего месяц, поэтому важно успеть подать рапорт вовремя);
  • заполнить военные данные.

Если боец возвращается в ВСУ или Государственную специальную службу транспорта, воинская часть проверит рапорт в течение семи дней, после чего свяжется с военнослужащим, чтобы уточнить данные и согласовать должность. В приложении "Армия+" появится статус "В пути", который действует пять дней.

Для НГУ процесс отличается. Рапорт рассмотрят в течение не более 96 часов, а в течение 72 часов военный получит уведомление о приказе командира НГУ. После этого у бойца будет 48 часов, чтобы доехать до части.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Оперативное командование "Юг" сообщал, что в Украине действует упрощенный механизм возвращения на службу после СОЧ. Воспользоваться им могут бойцы, которые самовольно оставили службу до 12 июня. Выбрать подразделение и подать рапорт о возвращении нужно до 20 сентября.

Также Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Руслана Горбенко сообщал, что около 10% бойцов из состава механизированных бригад когда-то совершали СОЧ. В высокотехнологичных подразделениях ситуация иная. Там процент военных, служащих после самовольного ухода из части, составляет всего 1,5%.

армия военнослужащие СОЧ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации