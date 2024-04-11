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Бронирование от мобилизации — работники каких предприятий могут избежать призыва

11 апреля 2024 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бронирование от мобилизации — работники каких предприятий могут избежать призыва
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/OOТЦК и СП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако работники некоторых предприятий могут получить бронирование и избежать призыва.

В расследовании Bihus.Info рассказали, кто может получить бронирование от мобилизации.

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Бронирование от мобилизации

Важным условием для того, чтобы предприятие имело возможность получить бронирование от мобилизации, является принятие местными властями решения о том, что деятельность этого предприятия имеет критическое значение для местной громады.

В расследовании говорится, что в Киевской области "критически важным" бизнесом определили производителя приправ. Комиссия признала предприятие производителем продукции, уникальной или имеющей ограниченный доступ на внутреннем рынке.

Бронирование получили также работники "Эпицентра", Vodafone, "5 канала", "Сильпо", Хора имени Веревки, ПриватБанка, Credit Agricole, канала "1+1", "Укрэнерго", "Евы", Egersund, Sweet.tv, Kinokit, Comfy, "АЛЛО", "Новой почты" и других компаний.

Критерии бронирования работников были приняты правительством в январе 2023 года. Из семи критериев нужно подпадать под три из них.

Среди критериев есть:

  • отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;
  • предприятие должно быть резидентом Дія Сити;
  • средняя зарплата работников должна быть не меньше чем средняя зарплата в регионе за IV квартал 2021 года (примерно 15 000 грн).

"По имеющимся сейчас критериям просто любой бизнес, учреждение, организация, практически кто угодно, имеет возможность забронировать половину военнообязанных работников", — говорится в расследовании.

Журналисты со ссылкой на открытые источники сообщили, что в Украине забронировано от 540 000 до 700 000 человек. Общий мобилизационный резерв составляет 4 миллиона человек, и четвертую часть составляют мужчины старше 50 лет.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла новый закон о мобилизации. Согласно ему, опекуны и усыновители теперь имеют право не только на получение отсрочки, но и на полное освобождение от военной службы.

Также комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады Украины оставил в законопроекте о мобилизации пункт об ограничениях уклонистов. В частности, речь идет о запрете на управление транспортными средствами.

война
украинцы
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