Главная Мобилизация Не получили паспорт в консульстве: идите в "Документ"

Дата публикации 7 мая 2026 13:29
Не получили паспорт в консульстве: идите в Документ
Очередь в ГП "Документ" за паспортами. Фото: ProUkrainu.cz

Граждане, состоящие на воинском учете, не могут получить загранпаспорт без военно-учетного документа. Консульства могут отказать в выдаче паспортов на этом основании. Но в представительстве ГП "Документ" это можно сделать без предъявления ВУД.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военнообязанные граждане за границей

После начала полномасштабной российско-украинской войны за пределами Украины оказалось большое количество граждан Украины. Среди них были и те, которые находятся на воинском учете.

Это, в частности, граждане, которые выехали из охваченной войной страны на законных основаниях. Например, имея непригодность к военной службе.

К юристам обратился именно такой гражданин. Он был исключен с воинского учета, но в реестре "Оберіг" эта информация не отображается.

Читайте также:

В ТЦК направить заявление, паспорт оформить в "Документе"

Гражданин рассказал, что именно из-за отсутствия о нем информации в реестре консульство отказалось оформлять ему новый загранпаспорт. Мужчина поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

Юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию, объяснил, как исправить проблему с реестром "Оберіг": "Нужно по электронной почте или заказным письмом с описью вложенного направить в ТЦК заявление с требованием внести информацию об исключении из учета в реестр. К заявлению нужно прикрепить копию бумажного ВУД".

Другой юрист, Андрей Брилев, рассказал, как получить документ в такой ситуации: "Если в консульстве получили отказ в выдаче загранпаспорта, стоит обратиться в одно из иностранных представительств ГП "Документ". Там при оформлении документов не проверяют военно-учетный документ".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что на смену адреса в "Резерв+" после эмиграции есть только 7 дней.

Все граждане, состоящие на воинском учете, должны уточнять свой адрес проживания. Это касается даже тех граждан, которые выехали за пределы Украины. В случае не уточнения данных в семидневный срок эмигрант может получать на свой украинский адрес повестки, за неявку согласно которым его даже объявят в розыск.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, нужен ли ВУД для оформления паспорта за рубежом.

Военнообязанные граждане, которые находятся заграницей, имеют право на получение паспортов, не въезжая на территорию Украины. Для этого иметь актуальный военно-учетный документ, в частности, электронный, уже необязательно.

документы загранпаспорт Украины консульство
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
