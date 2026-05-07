Не отримали паспорт в консульстві: йдіть в "Документ"

Черга в ДП "Документ" за паспортами. Фото: ProUkrainu.cz

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, не можуть отримати закордонний паспорт без військово-облікового документу. Консульства можуть відмовити у видачі паспортів на цій підставі. Але в представництві ДП "Документ" це можна зробити без пред’явлення ВОД.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовозобов’язані громадяни за кордоном

Після початку повномасштабної російсько-української війни за межами України опинилася велика кількість громадян України. Серед них були й ті, які перебувають на військовому обліку.

Це, зокрема, громадяни, які виїхали з охопленої війною країни на законних підставах. Наприклад, маючи непридатність до військової служби.

До юристів звернувся саме такий громадянин. Він був виключений з військового обліку, але в реєстрі "Оберіг" ця інформація не відображається.

В ТЦК надіслати заяву, паспорт оформити в "Документі"

Громадянин розповів, що саме через відсутність про нього інформації у реєстрі консульство відмовилося оформлювати йому новий закордонний паспорт. Чоловік поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи ситуацію, пояснив, як виправити проблему із реєстром "Оберіг": "Потрібно електронною поштою чи рекомендованим листом з описом вкладеного направити до ТЦК заяву з вимогою внести інформацію про виключення з обліку до реєстру. До заяви потрібно прикріпити копію паперового ВОД".

Інший юрист, Андрій Брильов, розповів, як отримати документ у такій ситуації: "Якщо в консульстві отримали відмову у видачі закордонного паспорту, варто звернутися до одного з іноземних представництв ДП "Документ". Там при оформленні документів не перевіряють військово-обліковий документ".

Усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні уточнювати свою адресу проживання. Це стосується навіть тих громадян, які виїхали за межі України. У випадку не уточнення даних у семиденний строк емігрант може отримувати на свою українську адресу повістки, за неявку згідно із якими його навіть оголосять у розшук.

Військовозобов’язані громадяни, які перебувають закордоном, мають право на отримання паспортів, не в’їжджаючи на територію України. Для цього мати актуальний військово-обліковий документ, зокрема, електронний, уже необов’язково.