Бронирование от призыва – как повлияет на бронирование временная непригодность

Временная непригодность и бронирование от мобилизации — не помешают ли друг другу
Военнообязанные граждане Украины, оформившие отсрочку от мобилизации, уже не имеют права быть забронированы на своих предприятиях, которые признаны критически важными для отечественной экономики. А вот статус временно непригодного позволяет оформить бронирование на рабочем месте.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка и бронирование одновременно невозможны
Общая мобилизация, продолжающаяся в Украине, касается не всех военнообязанных граждан Украины. Часть из них имеет право на отсрочку от мобилизации, а также работники предприятий, признанных критически важными для украинской экономики, могут быть забронированы от призыва.
Впрочем, одновременно использовать обе опции — и оформить отсрочку по какой-то причине (семейные обстоятельства, состояние здоровья и т.п.), и получить бронирование на работе — невозможно.
Временная непригодность разрешает бронирование
В отличие от отсрочки по состоянию здоровья статус "временно непригоден" (с четко определенным сроком завершения этого статуса) не пересекается с процессом бронирования работников критически важной инфраструктуры.
"Временная непригодность на 2 месяца не является отсрочкой в контексте статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — подчеркнул Юрий Айвазян.
Таким образом, люди с временной негодностью, в отличие от лиц с отсрочкой, имеют право на бронирование на работе.
Читайте Новини.LIVE!