Бронирование от призыва – как повлияет на бронирование временная непригодность

Оформление бронирования от мобилизации. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанные граждане Украины, оформившие отсрочку от мобилизации, уже не имеют права быть забронированы на своих предприятиях, которые признаны критически важными для отечественной экономики. А вот статус временно непригодного позволяет оформить бронирование на рабочем месте.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка и бронирование одновременно невозможны

Общая мобилизация, продолжающаяся в Украине, касается не всех военнообязанных граждан Украины. Часть из них имеет право на отсрочку от мобилизации, а также работники предприятий, признанных критически важными для украинской экономики, могут быть забронированы от призыва.

Впрочем, одновременно использовать обе опции — и оформить отсрочку по какой-то причине (семейные обстоятельства, состояние здоровья и т.п.), и получить бронирование на работе — невозможно.

Временная непригодность разрешает бронирование

В отличие от отсрочки по состоянию здоровья статус "временно непригоден" (с четко определенным сроком завершения этого статуса) не пересекается с процессом бронирования работников критически важной инфраструктуры.

"Временная непригодность на 2 месяца не является отсрочкой в контексте статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Таким образом, люди с временной негодностью, в отличие от лиц с отсрочкой, имеют право на бронирование на работе.