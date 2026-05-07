Главная Мобилизация Невоеннообязанный: две причины для этого статуса

Дата публикации 7 мая 2026 15:25
Военнослужащий ВСУ, который не является военнообязанным. Фото: 95 ОДШБр

Невоеннообязанным гражданина признают, когда он не является пригодным к военной службе. Другой вариант признания гражданина невоеннообязанным напрямую связан со службой в ВСУ. Когда гражданин начинает военную службу, он снимается с учета ТЦК, поэтому в "Резерв+" и появляется запись "невоеннообязанный".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и статусы

Граждане, состоящие на воинском учете, должны иметь определенный статус. Самый первый статус предоставляется сразу после зачисления гражданина на учет, это традиционно происходит в год достижения 17-летия.

Этим статусом является "призывник". В большинстве случаев призывником гражданин остается до 25 лет. После этого ему присваивается статус "военнообязанный".

Существуют и другие статусы, которые присваиваются гражданам. Одним из таких статусов является "невоеннообязанный".

Когда гражданин становится невоеннообязанным

К юристам обратился гражданин, который обнаружил в своем "Резерв+" именно такой статус, "невоеннообязанный". Мужчина подчеркнул, что в данный момент он проходит военную службу в составе одного из подразделений ВСУ.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что статус "невоеннообязанный" может быть присвоен в двух разных случаях. Во-первых, это ситуация, когда гражданин признается непригодным к военной службе и в дальнейшем исключается из воинского учета.

В ситуации же с гражданином включается второй вариант. Юрист Владислав Дерий пояснил: "Поскольку Вас уже мобилизовали (или Вы служите по контракту), Вы изменили статус с "военнообязанного" на "военнослужащего". Поэтому система и пишет, что вы "невоеннообязанный".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как гражданину, исключенному из воинского учета, проверить свой статус.

В настоящее время очень много случаев, когда невоеннообязанных незаконно восстанавливают на учете. Чтобы узнать актуальную информацию, нужно оформить е-ВУД через "Дію".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, в какой момент военнообязанный приобретает статус военного.

Военная служба для мобилизованного гражданина начинается в день, когда его отправляют с ТЦК в учебный центр или воинскую часть. Поэтому именно в этот момент он вместо статуса "военнообязанный" получает новый статус, "военнослужащий".

Любомир Кучер
