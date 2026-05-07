Невійськовозобов'язаний: дві причини для цього статусу

Військовослужбовець ЗСУ, який не є військовозобов’язаним. Фото: 95 ОДШБр

Невійськовозобов’язаним громадянина визнають, коли він не є придатним до військової служби. Інший варіант визнання громадянина невійськовозобов’язаним напряму пов’язаний зі службою в ЗСУ. Коли громадянин починає військову службу, він знімається з обліку ТЦК, тому в "Резерв+" і з’являється запис "невійськовозобов’язаний".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і статуси

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні мати певний статус. Найперший статус надається відразу після зарахування громадянина на облік, це традиційно відбувається у рік досягнення 17-річчя.

Цим статусом є "призовник". У більшості випадків призовником громадянин залишається до 25 років. Після цього йому присвоюється статус "військовозобов’язаний".

Існують й інші статуси, які присвоюються громадянам. Одним із таких статусів є "невійськовозобов’язаний".

Коли громадянин стає невійськовозобов’язаним

До юристів звернувся громадянин, який виявив у своєму "Резерв+" саме такий статус, "невійськовозобов’язаний". Чоловік підкреслив, що в цей момент він проходить військову службу в складі одного із підрозділів ЗСУ.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що статус "невійськовозобов’язаний" може бути присвоєний у двох різних випадках. По-перше, це ситуація, коли громадянин визнається непридатним до військової служби і надалі виключається з військового обліку.

У ситуації ж із громадянином включається другий варіант. Юрист Владислав Дерій пояснив: "Оскільки Вас уже мобілізували (або Ви служите за контрактом), Ви змінили статус із "військовозобов'язаного" на "військовослужбовця". Тому система й пише, що ви "невійськовозобов'язаний".

На даний час дуже багато випадків коли невійськовозобовʼязаних незаконно поновлюють на обліку. Щоб дізнатись актуальну інформацію, потрібно оформити е-ВОД через "Дію".

Військова служба для мобілізованого громадянина починається у день, коли його відправляють із ТЦК до навчального центру чи військову частину. Тож саме у цей момент він замість статусу "військовозобов’язаний" отримує новий статус, "військовослужбовець".