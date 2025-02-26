Статусы воинского учета — военнообязанный и военный

Мобилизованные украинцы. Фото: "АрміяInform"

Военная служба для мобилизованного гражданина начинается в день, когда его отправляют из ТЦК в учебный центр или воинскую часть. Поэтому именно в этот момент он вместо статуса "военнообязанный" получает новый статус — "военнослужащий".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Статус "военнообязанный" гражданин, состоящий на воинском учете, получает в тот момент, когда достигает 25-летнего возраста, то есть может быть мобилизован.

До того такой гражданин считается призывником.

Военнообязанный, который мобилизован в Вооруженные силы Украины, становится военнослужащим.

Когда военнослужащий получает статус "военнослужащий"

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, в какой конкретно момент гражданин теряет статус "военнообязанный" и становится военнослужащим.

Он напомнил, что, согласно статье 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", военная служба начинается в день отправления в воинскую часть из соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или день прибытия в Центральное управление или региональный орган Службы безопасности Украины, соответствующие подразделения разведывательных органов Украины.

Поэтому в тот момент, когда военнообязанного отправляют в воинскую часть или учебный центр ВСУ, он перестает быть военнообязанным и получает новый статус — "военнослужащий".

Напомним, мы ранее писали о том, когда военным начинают выплачивать первые деньги после мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, когда в Украине начнется процесс базовой общевойсковой подготовки.