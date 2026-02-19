Отсрочка для бывших военнопленных — как работает автоматическое продление

Обмен пленными. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Чтобы получить отсрочку защитники Украины, которых освободили из плена, должны обратиться в ЦПАУ один раз. В дальнейшем ее каждые 90 дней будут продлевать автоматически.

Об этом 18 февраля сообщили в Министерстве обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Отсрочка после плена

С 1 ноября прошлого года порядок оформления отсрочки от мобилизации упростили. В большинстве случаев теперь не нужны ни повторные заявки, ни дополнительные визиты в учреждения — при условии корректного указания срока действия отсрочки в учетных данных ее обычно продлевают автоматически.

Если при оформлении отсрочки установили конкретную дату, когда истечет срок ее действия, после наступления этой даты автоматического продления не будет. Если же сроком является весь период мобилизации, каждые 90 дней будет действовать автопродление.

Если дату завершения отсрочки отметили неправильно, военнообязанный должен обратиться в ТЦК и СП или подать документы на оформление отсрочки в любом ЦПАУ.

Автоматического продления отсрочки не будет, если данные в государственных реестрах некорректные или вообще отсутствуют. В таком случае надо сначала обновить информацию, а уже потом подать заявление на оформление отсрочки через ЦПАУ.

Основным подтверждением наличия отсрочки является электронный военно-учетный документ в "Резерв". Бумажных справок с печатями больше не выдают. Если доступа к смартфону нет, электронный военно-учетный документ можно распечатать в приложении "Резерв+", через портал "Дія", в ТЦК и СП или ЦПАУ.

Напомним, военнообязанные имеют право поступить на аспирантуру и получить отсрочку. Не являются исключением даже те, кто находится в розыске.

Ранее юристы сообщили, что граждан с инвалидностью исключают из воинского учета. Статус "В розыске" тоже отменяют.