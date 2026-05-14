Незаконные ВВК и мобилизация: обжаловать можно только заключение комиссии

Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВісті"

Если военно-врачебная комиссия приняла в отношении гражданина некорректное заключение, это лицо имеет право обжаловать его. Но если гражданина успели мобилизовать, этот процесс он отменить не сможет. Можно только уволиться из армии по состоянию здоровья.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Некорректное заключение ВВК и мобилизация

Военно-врачебная комиссия является ключевым элементом всеобщей мобилизации. Мобилизация была объявлена в Украине 24 февраля 2022 года и на протяжении всего этого времени неоднократно продлевалась.

Именно с помощью военно-врачебной комиссии территориальные центры комплектования выявляют пригодных к военной службе граждан. Именно их и мобилизуют, в боевые или тыловые подразделения, в зависимости от степени прносидатти.

К юристам обратилась жена мобилизованного гражданина. Она заявила, что заключение ВВК в отношении ее мужа, на базе которого этого гражданина и мобилизовали, является некорректным и фиктивным.

Что именно можно обжаловать и как это сделать

Гражданка поинтересовалась, как можно обжаловать некорректное заключение ВВК и, как следствие, незаконную мобилизацию. Юристы отметили, что ситуация неоднозначна, но некоторые права у такого гражданина все же есть.

Юрист Елена Дудченко заверила, что неправильное заключение военно-врачебной комиссии можно обжаловать. Она объяснила, как это сделать: "Обжаловатьрешение ВВК возможно на основании медицинских документов Вашего мужа, подтверждающих что он имеет болезни, при наличии которых он может быть освобожден от прохождения военной службы".

По обжалованию мобилизации, подчеркнула юрист, ситуация несколько иная: "Ваш муж уже изменил свой статус и является военнослужащим. Поэтому отменить мобилизацию невозможно, можно только уволиться с военной службы по состоянию здоровья или на других основаниях".

Первым вариантом является жалоба в местный ТЦК. Надо подать руководителю ТЦК заявление о несогласии с решением ВВК и требованием направить на медицинский осмотр в областную ВВК.

В случае нарушения установленных сроков гражданин имеет право подать жалобу на бездействие областной или штатной военно-врачебной комиссии. В жалобе необходимо указать адресата, фамилию, имя и отчество заявителя, его адрес проживания, электронную почту и контактный номер телефона.