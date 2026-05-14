Незаконні ВЛК та мобілізація: оскаржити можна тільки висновок комісії

Якщо військово-лікарська комісія ухвалила щодо громадянина некоректний висновок, ця особа має право оскаржити його. Але якщо громадянина встигли мобілізувати, цей процес він скасувати не зможе. Можна лише звільнитися з армії за станом здоров’я.

Некоректний висновок ВЛК і мобілізація

Військово-лікарська комісія є ключовим елементом загальної мобілізації. Мобілізація була оголошена в Україні 24 лютого 2022 року і протягом усього цього часу неодноразово продовжувалася.

Саме за допомогою військово-лікарської комісії територіальні центри комплектування виявляють придатних до військової служби громадян. Саме їх і мобілізують, до бойових чи тилових підрозділів, залежно від ступеню прносидатті.

До юристів звернулася дружина мобілізованого громадянина. Вона заявила, що висновок ВЛК щодо її чоловіка, на базі якого цього громадянина і мобілізували, є некоректним і фіктивним.

Що саме можна оскаржити і як це зробити

Громадянка поцікавилася, як можна оскаржити некоректний висновок ВЛК та, як наслідок, незаконну мобілізацію. Юристи наголосили, що ситуація є неоднозначною, але деякі права у такого громадянина все ж є.

Юристка Олена Дудченко запевнила, що неправильний висновок військово-лікарської комісії можна оскаржити. Вона пояснила, як це зробити: "Оскаржити рішення ВЛК можливо на підставі медичних документів Вашого чоловіка, які підтверджують що він має хвороби, за наявності яких він може бути звільнений від проходження військової служби".

Щодо оскарження мобілізації, підкреслила юристка, ситуація є дещо іншою: "Ваш чоловік вже змінив свій статус та є військовослужбовцем. Тому скасувати мобілізацію неможливо, можна лише звільнитися з військової служби за станом здоров'я або на інших підставах".

Першим варіантом є скарга в місцевий ТЦК. Треба подати керівнику ТЦК заяву про незгоду з рішенням ВЛК та вимогою направити на медичний огляд до обласної ВЛК.

У разі порушення встановлених термінів громадянин має право подати скаргу на бездіяльність обласної або штатної військово-лікарської комісії. У скарзі необхідно зазначити адресата, прізвище, ім'я та по батькові заявника, його адресу проживання, електронну пошту та контактний номер телефону.