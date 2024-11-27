Как обжаловать бездействие ВВК – советы юристки и сроки рассмотрения обращений

ВВК задерживает решение — как правильно подать жалобу
В Украине все военнообязанные должны обязательно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), чтобы там определили их пригодность к военной службе. Однако соответствующее постановление должно обязательно утвердить комиссия высшего уровня.
Какие сроки рассмотрения законны и как действовать в случае нарушения работы ВВК, объяснила юрист Неля Романенко.
Как долго могут рассматривать на комиссии негодность военнообязанного
Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, утвержденном приказом Министерства здравоохранения №420, во время действия особого периода постановления городских или районных ВВК о непригодности к военной службе оформляются не позднее 10 дней после завершения медицинского осмотра.
Эти постановления проверяются ВВК областного уровня (или городских в случае, например, Киева) территориальных центров комплектования и социальной поддержки и направляются на утверждение в штатные ВВК в соответствии с административно-территориальной зоной их ответственности.
Как обжаловать нарушение сроков работы ВВК
В случае нарушения установленных сроков гражданин имеет право подать жалобу на бездействие областной или штатной военно-врачебной комиссии (ВВК).
Требования к оформлению такой жалобы отвечают общим требованиям к обращениям, установленным действующим законодательством.
В жалобе необходимо указать адресата, фамилию, имя и отчество заявителя, его адрес проживания, электронную почту и контактный номер телефона.
После изложения жалобы гражданин должен сформулировать четкую просьбу, поставить дату и подпись.
"Во время действия военного состояния срок обработки ВВК свидетельств о болезни (справок ВВК) составляет до пяти календарных дней после окончания медицинского осмотра", — пояснила Романенко, сославшись на Постановление Минздрава №420.
Как ускорить ответ комиссии о состоянии рассмотрения вопроса
Перед подачей жалобы на бездействие юрист рекомендует сначала уточнить состояние рассмотрения вопроса. Это можно сделать в письменной форме или по телефону.
Еще одним вариантом является направление адвокатского запроса. В соответствии с законодательством ответ на такой запрос должен быть предоставлен в течение 5 рабочих дней с момента его получения. В то время как обычное обращение гражданина может рассматриваться до 30 дней.
Напомним, Новини.LIVE объясняли, какие врожденные пороки не подлежат призыву, а лица с такими должны быть исключены из военного учета. Также ранее в Минздраве объяснили, кто из лиц с инвалидностью должен пройти повторную ВВК.
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