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Главная Мобилизация Никогда не бывал в регионе, где оказался на учете: юрист объяснил причину

Никогда не бывал в регионе, где оказался на учете: юрист объяснил причину

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 16:53
Никогда не бывал в регионе, где оказался на учете: юрист объяснил причину
Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

Некоторые военнообязанные граждане обнаружили, что они стоят на воинском учете в совершенно других ТЦК, даже в других регионах. Юристы объяснили, в чём заключается проблема таких граждан. Причиной является реформирование системы воинского учета и переход с бумажного на электронный формат.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и электронные ресурсы

Военным учетом в Украине занимаются такие структуры, как территориальные центры комплектования. ТЦК заменили перед полномасштабной российско-украинской войной советскую систему военных комиссариатов.

Уже во время действия военного положения система воинского учета в Украине была кардинально реформирована. Весь процесс начали переводить с бумажного на электронный формат.

Так появился общий реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Его отражением для каждого отдельного гражданина является приложение "Резерв+", которое стало официальным электронным военно-учетным документом.

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Как военнообязанный из Севастополя попал на учет в Луганской области

К юристам обратился гражданин, проживавший в Севастополе. Выехав на свободную украинскую территорию и оформив статус ВПЛ, мужчина обнаружил, что он состоит на учете в ТЦК с другой оккупированной территории, Луганской области.

Гражданин поинтересовался, почему так произошло. Юрист Сергей Богун подчеркнул в ответе: "Гражданин стал "нарушителем" в местном ТЦК из-за обычного сбоя в компьютерной системе".

Богун подробно рассказал о проблемах с нынешним электронным воинским учетом: "Когда создавали единую электронную базу военнообязанных "Оберіг", туда собирали данные из всех возможных реестров, в том числе и из списков ВПЛ. Поскольку Крым оккупирован и крымские военкоматы не работают, система могла автоматически «приписать» крымчан к ТЦК на Донбассе, которые тоже занимались переселенцами".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как встать на воинский учет с ошибками в фамилии.

Если у военнообязанного гражданина фамилия в разных документах указана по-разному, он может получить статус "не на учете". Юристы объяснили, как исправить эту ситуацию.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, как исправить неверные данные в "Резерв+".

Военнообязанные украинцы могут исправить недостоверные или устаревшие данные о воинском учете. Это можно сделать, обратившись в ТЦК или через приложение "Резерв+".

военный учет ВПЛ реестр Оберіг
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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