Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Ніколи не був у регіоні, де опинився на обліку: юрист пояснив причину

Ніколи не був у регіоні, де опинився на обліку: юрист пояснив причину

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 16:53
Ніколи не був у регіоні, де опинився на обліку: юрист пояснив причину
Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

Деякі військовозобов’язані громадяни виявили, що вони перебувають на військовому обліку у зовсім інших ТЦК, навіть у інших регіонах. Юристи пояснили, в чому проблема таких громадян. Причиною є реформування системи військового обліку і переведення з паперового на електронний формат.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і електронні ресурси

Військовим обліком в Україні займаються такі структури, як територіальні центри комплектування. ТЦК замінили перед повномасштабною російсько-українською війною радянську систему військових комісаріатів.

Уже під час дії воєнного стану система військового обліку в Україні була кардинально реформована. Увесь процес почали переводити із паперового в електронний формат.

Так, з’явився загальний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів "Оберіг". Його дзеркалом для кожного окремого громадянина є застосунок "Резерв+", який став офіційним електронним військово-обліковим документом.

Читайте також:

Як військовозобов’язаний із Севастополя потрапив на облік в Луганській області

До юристів звернувся громадянин, який проживав у Севастополі. Виїхавши на вільну українську територію і оформивши статус ВПО, чоловік виявив, що він перебуває на обліку в ТЦК з іншої окупованої території, Луганської області.

Громадянин поцікавився, чому так відбулося. Юрист Сергій Богун наголосив у відповіді: "Громадянин став "порушником" у місцевому ТЦК через звичайний збій у комп'ютерній системі".

Богун деталізував проблеми із нинішнім електронним військовим обліком: "Коли створювали єдину електронну базу військовозобов'язаних "Оберіг", туди зганяли дані з усіх можливих реєстрів, зокрема й списків ВПО. Оскільки Крим окупований і кримські військкомати не працюють, система могла автоматично "приписати" кримчан до ТЦК на Донбасі, які теж займалися переселенцями".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як стати на військовий облік із помилками у прізвищі.

Якщо у військовозобов'язаного громадянина прізвище в різних документах вказане по-різному, він може отримати статус "не на обліку". Юристи пояснили, як виправити цю ситуацію.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як виправити неправильні дані у "Резерв+".

Військовозобов'язані українці можуть виправити недостовірні або застарілі дані щодо військового обліку. Це можна зробити звернувшись до ТЦК або ж через застосунок "Резерв+".

військовий облік ВПО реєстр Оберіг
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації