Главная Мобилизация Новая военная специальность: реагировать не нужно

Дата публикации 6 мая 2026 15:25
Приложение "Резерв+", где у многих военнообязанных указывается ВУС 999. Фото: Новини.LIVE

У многих граждан в электронном военно-учетном документе появилась новая военно-учетная специальность. Вместе с ВУС 999 также появилась приписка о необходимости прохождения курса БОВП. В Минобороны объяснили, что на появление этой ВУС никоим образом реагировать не нужно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Как появляется военно-учетная специальность

Каждый гражданин, состоящий на воинском учете, должен иметь военно-учетную специальность. Эта информация появляется в военно-учетном документе после того, как гражданин получает статус "военнообязанный".

Военно-учетная специальность присваивается по разным причинам и основаниям. Если гражданин ранее проходил военную службу, срочную, контрактную или после мобилизации, специальность предоставляется по фактической деятельности военнослужащего.

А вот если гражданин не находился ранее в Вооруженных силах Украины, ситуация несколько сложнее. Так, недавно у многих граждан, состоящих на воинском учете, появилась новая специальность.

Что значит ВУС 999

Эта специальность имеет номер 999. К ней также добавляется указание в электронном ВУД "Требует прохождения БОВП".

К юристам обратился гражданин, который обнаружил в своем "Резерв+" такую специальность. Мужчина поинтересовался, как ему реагировать на присвоение ВУС 999.

Юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию, заверил, что появление этой ВУС вообще не является проблемой для гражданина: "В Минобороны отметили, что в случае, если у Вас появилась отметка ВУС 999 в "Резерв+", специально ничего делать не нужно. Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений. Эти сведения нужны только для информации о количестве лиц, нуждающихся в прохождении БОВП в случае призыва на военную службу по мобилизации на особый период".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что предыдущую военно-учетную специальность можно вернуть в ТЦК.

Гражданин может сам инициировать процесс возвращения ему предыдущей военно-учетной специальности. Нужно письменно обращаться в ТЦК с соответствующим заявлением.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что нужно сделать, если рядовому записали ВУС начальника.

Военно-учетная специальность должна быть указана в каждом военно-учетном документе. Если эта специальность не соответствует реальному положению вещей, особенно когда у рядового указана специальность, которая может быть присвоена только представителю командного состава ВСУ, он должен исправить эту ошибку. Для этого нужно посетить ТЦК и оставить заявление с требованием уточнения данных.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
