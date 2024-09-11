Военный билет – электронные военно-учетные документы – оформление е-ВУД после ВВК

Электронный военный билет — когда нужно проходить ВВК для его оформления
В 2024 году украинцы получили право дистанционно оформлять электронные военно-учетные документы. Но если гражданин не состоит на военном учете и никогда не имел бумажных документов, он должен обязательно посетить ТЦК, где его, скорее всего, отправят на прохождение военно-врачебной комиссии.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Электронные военные документы
После изменений в отечественном законодательстве украинцы получили право на оформление электронного военно-учетного документа.
Такой документ имеет одинаковую юридическую силу со стандартным бумажным военным билетом (временным удостоверением военнообязанного).
Когда для оформления е-ВУД нужно пройти ВВК
Для оформления электронного военно-учетного документа обычно не нужно проходить военно-врачебную комиссию.
Но есть ситуация, когда гражданина, желающего оформить е-ВОД, отправят на ВВК.
Юрий Айвазян подчеркнул, что в ситуации, когда военнообязанный гражданин не состоит на военном учете и никогда не имел бумажного военного билета, ему придется пройти полную процедуру, определенную законодательством.
"Обычно в таких случаях ТЦК предлагает появиться персонально. Придется также проходить ВВК", — подчеркнул адвокат.
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