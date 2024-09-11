Военный билет – электронные военно-учетные документы – оформление е-ВУД после ВВК

Электронный военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В 2024 году украинцы получили право дистанционно оформлять электронные военно-учетные документы. Но если гражданин не состоит на военном учете и никогда не имел бумажных документов, он должен обязательно посетить ТЦК, где его, скорее всего, отправят на прохождение военно-врачебной комиссии.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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После изменений в отечественном законодательстве украинцы получили право на оформление электронного военно-учетного документа.

Такой документ имеет одинаковую юридическую силу со стандартным бумажным военным билетом (временным удостоверением военнообязанного).

Когда для оформления е-ВУД нужно пройти ВВК

Для оформления электронного военно-учетного документа обычно не нужно проходить военно-врачебную комиссию.

Но есть ситуация, когда гражданина, желающего оформить е-ВОД, отправят на ВВК.

Юрий Айвазян подчеркнул, что в ситуации, когда военнообязанный гражданин не состоит на военном учете и никогда не имел бумажного военного билета, ему придется пройти полную процедуру, определенную законодательством.

"Обычно в таких случаях ТЦК предлагает появиться персонально. Придется также проходить ВВК", — подчеркнул адвокат.