Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Нова військова спеціальність: реагувати не потрібно

Нова військова спеціальність: реагувати не потрібно

Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 15:25
Нова військова спеціальність: реагувати не потрібно
Застосунок "Резерв+", де у багатьох військовозобов’язаних вказується ВОС 999. Фото: Новини.LIVE

У багатьох громадян в електронному військово-обліковому документі з’явилася нова військово-облікова спеціальність. Разом із ВОС 999 також з’явилася приписка про необхідність проходження курсу БЗВП. У Міноборони пояснили, що на появу цієї ВОС жодним чином реагувати не потрібно.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Як з’являється військово-облікова спеціальність

Кожен громадянин, який перебуває на військовому обліку, повинен мати військово-облікову спеціальність. Ця інформація з’являється у військово-обліковому документі після того, як громадянин отримує статус "військовозобов’язаний".

Військово-облікова спеціальність присвоюється з різних причин та підстав. Якщо громадянин раніше проходив військову службу, строкову, контрактну чи після мобілізації, спеціальність надається за фактичною діяльністю військовослужбовця.

А от якщо громадянин не перебував раніше у Збройних силах України, ситуація є дещо складнішою. Так, нещодавно у багатьох громадян, які перебувають на військовому обліку, з’явилася нова спеціальність.

Читайте також:

Що значить ВОС 999

Ця спеціальність має номер 999. До неї також додається вказівка у електронному ВОД "Потребує проходження БЗВП".

До юристів звернувся громадянин, який виявив у своєму "Резерв+" таку спеціальність. Чоловік поцікавився, як йому реагувати на присвоєння ВОС 999.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи ситуацію, запевнив, що поява цієї ВОС взагалі не є проблемою для громадянина: "У Міноборони зазначили, що у разі, якщо у Вас з’явилася позначка ВОС 999 у "Резерв+", спеціально нічого робити не потрібно. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень. Ці відомості потрібні лише для інформації про кількість осіб, які потребують проходження БЗВП у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що попередню військово-облікову спеціальність можна повернути у ТЦК.

Громадянин може сам ініціювати процес повернення йому попередньої військово-облікової спеціальності. Потрібно письмово звертатися до ТЦК із відповідною заявою.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що потрібно зробити, якщо рядовому записали ВОС начальника.

Військово-облікова спеціальність має бути вказана у кожному військово-обліковому документі. Якщо ця спеціальність не відповідає реальному стану речей, особливо коли у рядового вказана спеціальність, що може бути присвоєна лише представнику командного складу ЗСУ, він має виправити цю помилку. Для цього потрібно відвідати ТЦК і залишити заяву із вимогою уточнення даних.

Міноборони спеціальність військово-обліковий документ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації