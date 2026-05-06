Нова військова спеціальність: реагувати не потрібно

Застосунок "Резерв+", де у багатьох військовозобов'язаних вказується ВОС 999.

У багатьох громадян в електронному військово-обліковому документі з’явилася нова військово-облікова спеціальність. Разом із ВОС 999 також з’явилася приписка про необхідність проходження курсу БЗВП. У Міноборони пояснили, що на появу цієї ВОС жодним чином реагувати не потрібно.

про це написали на порталі "Юристи.UA".

Як з’являється військово-облікова спеціальність

Кожен громадянин, який перебуває на військовому обліку, повинен мати військово-облікову спеціальність. Ця інформація з’являється у військово-обліковому документі після того, як громадянин отримує статус "військовозобов’язаний".

Військово-облікова спеціальність присвоюється з різних причин та підстав. Якщо громадянин раніше проходив військову службу, строкову, контрактну чи після мобілізації, спеціальність надається за фактичною діяльністю військовослужбовця.

А от якщо громадянин не перебував раніше у Збройних силах України, ситуація є дещо складнішою. Так, нещодавно у багатьох громадян, які перебувають на військовому обліку, з’явилася нова спеціальність.

Що значить ВОС 999

Ця спеціальність має номер 999. До неї також додається вказівка у електронному ВОД "Потребує проходження БЗВП".

До юристів звернувся громадянин, який виявив у своєму "Резерв+" таку спеціальність. Чоловік поцікавився, як йому реагувати на присвоєння ВОС 999.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи ситуацію, запевнив, що поява цієї ВОС взагалі не є проблемою для громадянина: "У Міноборони зазначили, що у разі, якщо у Вас з’явилася позначка ВОС 999 у "Резерв+", спеціально нічого робити не потрібно. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень. Ці відомості потрібні лише для інформації про кількість осіб, які потребують проходження БЗВП у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період".

Громадянин може сам ініціювати процес повернення йому попередньої військово-облікової спеціальності. Потрібно письмово звертатися до ТЦК із відповідною заявою.

Військово-облікова спеціальність має бути вказана у кожному військово-обліковому документі. Якщо ця спеціальність не відповідає реальному стану речей, особливо коли у рядового вказана спеціальність, що може бути присвоєна лише представнику командного складу ЗСУ, він має виправити цю помилку. Для цього потрібно відвідати ТЦК і залишити заяву із вимогою уточнення даних.