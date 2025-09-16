Депутаты могут принять законопроект, по которому будет значительно труднее получить отсрочку за обучение

Студенты возле учебного заведения. Иллюстративное фото: freepik.com

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендует депутатам принять во внимание правительственный законопроект №13634, который существенно модифицирует правила получения отсрочки для лиц, получающих образование. Для тех, кто хочет использовать образование как инструмент для отсрочки это будет труднее сделать.

Об этом сообщает портал "Твой город".

Реклама

Читайте также:

Какие изменения могут вступить в силу

В случае принятия соответствующего постановления депутатами, будут внесены изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочка для учащихся профессионально-технических училищ и колледжей будет предоставляться только при следующих условиях:

обучение начато не позднее года достижения 25-летнего возраста;

форма обучения — дневная или дуальная;

образование приобретается впервые на соответствующем уровне.

Аналогичные условия будут действовать и для студентов высших учебных заведений:

только дневная или дуальная форма обучения;

только первое получение образования на этом уровне.

Ключевым нововведением является то, что отсрочка будет предоставляться только на период, определенный официальной образовательной программой. То есть: академический отпуск, повторный курс, отчисление и восстановление - могут привести к потере права на отсрочку.

Это имеет целью прекратить практику искусственного продолжения обучения во избежание мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, какие студенты потеряют отсрочку осенью.

Также мы сообщали о том, могут ли мобилизовать студента без отсрочки.