Україна
Обязательна ли печать электронного направления на ВВК

Обязательна ли печать электронного направления на ВВК

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 12:20
Электронное направление на ВВК - нужно ли распечатывать
Военно-врачебная комиссия может быть по электронному направлению. Фото: "АрміяInform", Житомирский ОТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Электронное направление на ВВК необязательно распечатывать. Но если военнообязанный распечатал направление, то на нем должен быть QR-код.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".



Электронное направление на ВВК

Военно-врачебная комиссия является одним из основных элементов воинского учета. Кроме того, именно результаты военно-врачебной комиссии являются ключевыми для общей мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который получил в "Резерв+" электронное направление на военно-врачебную комиссию. Мужчина поинтересовался, обязательно ли распечатывать это направление на бумаге.

"Электронные и бумажные направления на ВВК имеют одинаковую юридическую силу. Это определено постановлением КМУ от 16.05.2024 №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Он объяснил также, что делать, если гражданину отказывают в проведении осмотра по электронному направлению. "Требуйте письменный отказ и подавайте жалобу в Минобороны", — подчеркнул Дерий.

Обязательный элемент распечатки направления

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, рассказал, можно ли вообще распечатывать электронное направление и какие данные должны быть на этом документе.

"Направление, сформированное с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, может быть распечатано. В таком случае его бумажная форма должна содержать пригодный для считывания QR-код с соответствующей информацией", — подчеркнул Айвазян.

"Распечатанное направление регистрируется в журнале регистрации направлений на военно-врачебную комиссию по форме согласно приложению 12 и выдается резервисту, военнообязанному под личную подпись. Во время вручения распечатанного направления военнообязанным и резервистам под личную подпись доводятся требования законодательства об ответственности граждан за уклонение от военной службы по мобилизации", — добавил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени справка ВВК сохраняет законную силу.

Юристы объяснили, что этот срок — один год с момента оформления. Обновлять справу необязательно, если не произошло изменений в состоянии здоровья.

Добавим, мы сообщали о том, какой информации в рапорте военного достаточно для направления на ВВК.

По словам юристов, в базовой ситуации это может быть даже выписка врача. Именно на выводы лечащего врача опираются, оформляя направление на комиссию.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
