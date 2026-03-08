ВЛК - чи треба друкувати електронне направлення

Військово-лікарська комісія може бути за електронним направленням. Фото: "АрміяInform", Житомирський ОТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин, який отримав електронне направлення на ВЛК, може роздрукувати його. Але на роздруківці повинен бути відповідний QR-код.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Направлення на ВЛК

Військово-лікарська комісія є одним із основних елементів військового обліку. Крім того, саме результати військово-лікарської комісії є ключовими для загальної мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який отримав у "Резерв+" електронне направлення на військово-лікарську комісію. Чоловік поцікавився, чи обов’язково роздруковувати це направлення на папері.

"Електронні та паперові направлення на ВЛК мають однакову юридичну силу. Це визначено постановою КМУ від 16.05.2024 №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Він пояснив також, що робити, якщо громадянину відмовляють у проведенні огляду за електронним направленням. "Вимагайте письмову відмову та подавайте скаргу до Міноборони", — підкреслив Дерій.

Що має бути на роздруківці

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, розповів, чи взагалі можна роздруковувати електронне направлення та які дані мають бути на цьому документі.

"Направлення, сформоване за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, може бути роздруковане. У такому разі його паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією", — наголосив Айвазян.

"Роздруковане направлення реєструється в журналі реєстрації направлень на військово-лікарську комісію за формою згідно з додатком 12 та видається резервісту, військовозобов’язаному під особистий підпис. Під час вручення роздрукованого направлення військовозобов’язаним та резервістам під особистий підпис доводяться вимоги законодавства щодо відповідальності громадян за ухилення від військової служби під час мобілізації", — додав адвокат.

