Обычный контракт после появления "Контракта 18-24": выплаты 1 млн не будет

Обычный контракт после появления "Контракта 18-24": выплаты 1 млн не будет

Дата публикации 6 мая 2026 13:45
Украинские военнослужащие. Фото: nv.ua

В Украине уже год функционирует программа "Контракт 18-24", согласно которому молодые военнослужащие имеют право на получение выплаты в размере 1 миллион гривен. Впоследствии к участникам программы приравняли других военных в возрасте до 25 лет, которые подписали контракт до запуска проекта "Контракт 18-24". Если же такой военнослужащий подписал обычный контракт уже после февраля 2025 года, он не сможет претендовать на такую выплату.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Контракт 18-24: условия и выплата

С 2025 года в Украине заработала программа "Контракт 18-24". Этот проект имеет целью привлечение к военной службе, в частности, службы на фронте, участия в боевых действиях молодых украинцев.

Для того, чтобы стать участником программы "Контракт 18-24", гражданин должен соответствовать возрастному критерию, то есть быть не старше 25 лет. Также состояние его здоровья должно соответствовать требованиям службы в боевых подразделениях.

Участники программы имеют право на получение денежного вознаграждения в размере 1 миллион гривен. Эта выплата впоследствии распространилась не только на тех военных, которые подписали соглашение на военную службу по "Контракту 18-24".

Когда 1 миллион за обычный контракт получить не получится

Такое право получили те военнослужащие в возрасте до 25 лет, которые подписали контракт на военную службу до запуска программы "Контракт 18-24". Они тоже могут претендовать на получение выплаты в размере 1 миллион гривен.

К юристам обратился гражданин, который в 20 лет подписал годовой контракт на военную службу (не по программе "Контракт 18-24"). Мужчина поинтересовался, имеет ли он право на получение выплаты в размере 1 миллион гривен, учитывая то, что контракт был подписан в конце марта 2025 года, то есть уже после начала работы программы для молодых военнослужащих.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил: "В Вашем случае контракт заключен 31 марта 2025 года, то есть уже после вступления в силу постановления КМУ №153 от 11 февраля 2025 года. Поэтому под пункт 4 (который приравнивает предыдущие контракты молодых военных с "Контрактом 18-24") вы, скорее всего, не подпадаете, а под пункт 15 (собственно выплаты участникам программы "Контракт 18-24") вы подпадаете только тогда, если контракт был заключен именно в соответствии с Порядком №153, а не как обычный контракт".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что "Контракт 18-24" будет предоставлять годовую отсрочку от мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 марта, подписал закон о годовой отсрочке от мобилизации для военных, заключивших "Контракт 18-25". Проект зарегистрировали в Верховной Раде еще 31 июля 2025 года.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как будут выплачивать миллион добровольцам по "Контракту 18-24".

В Минобороны разъяснили особенности начисления 1 млн грн для добровольцев 18-24 лет, которые присоединились к войску после 24 февраля 2022 года. Отмечается, что сбор документов для выплат 1 млн грн защитникам будут обеспечивать командиры.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
