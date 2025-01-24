Статус участника боевых действий - кто имеет право на статус УБД

Удостоверение участника боевых действий. Фото: Профсоюз работников образования и науки Украины

Участники боевых действий — это те военные, которые принимают участие в защите независимости и территориальной целостности Украины, в частности, во время войны. Статус УБД могут получить не только военнослужащие ВСУ, но и других военных формирований.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Главное основание для УБД

Участниками боевых действий могут быть признаны как добровольцы, так и мобилизованные, а также кадровые военнослужащие.

Главным основанием для признания военного участником боевых действий является непосредственное участие в мероприятиях, связанных с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины — в частности, и во время полномасштабной российско-украинской войны.

Не только ВСУ

Статус участника боевых действий регулируется пунктом 19 ст. 6 Закона Украины № 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

В этой статье указано, что участниками боевых действий могут быть признаны не только военнослужащие Вооруженных сил Украины, но и других военных формирований, которые принимали участие в военных действиях.

То есть статус УБД получают не только армейцы, но и члены Нацгвардии, Госпогранслужбы и других структур, непосредственно задействованных в соответствующих мероприятиях.

Напомним, мы ранее писали о том, на какие льготы могут рассчитывать дети участников боевых действий в 2025 году.

Далее, мы сообщали о том, как военному забрать удостоверение УБД, если он не может ходить.