Звичайний контракт після появи "Контракту 18-24": виплати 1 млн не буде

Дата публікації: 6 травня 2026 13:45
Українські військовослужбовці. Фото: nv.ua

В Україні уже рік функціонує програма "Контракт 18-24", згідно із яким молоді військовослужбовці мають право на отримання виплати розміром 1 мільйон гривень. Згодом до учасників програми прирівняли інших військових віком до 25 років, які підписали контракт до запуску проєкту "Контракт 18-24". Якщо ж такий військовослужбовець підписав звичайний контракт уже після лютого 2025 року, він не зможе претендувати на таку виплату.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Контракт 18-24: умови і виплата

З 2025 року в Україні запрацювала програма "Контракт 18-24". Цей проєкт має на меті залучення до військової служби, зокрема, служби на фронті, участі в бойових діях молодих українців.

Для того, аби стати учасником програми "Контракт 18-24", громадянин повинен відповідати віковому критерію, тобто бути не старшим 25 років. Також стан його здоров’я має відповідати вимогам служби у бойових підрозділах.

Учасники програми мають право на отримання грошової винагороди розміром 1 мільйон гривень. Ця виплата згодом поширилася не тільки на тих військових, які підписали угоду на військову службу за "Контрактом 18-24".

Читайте також:

Коли 1 мільйон за звичайний контракт отримати не вийде

Таке право отримали ті військовослужбовці віком до 25 років, які підписали контракт на військову службу до запуску програми "Контракт 18-24". Вони теж можуть претендувати на отримання виплати розміром 1 мільйон гривень.

До юристів звернувся громадянин, який в 20 років підписав річний контракт на військову службу (не за програмою "Контракт 18-24"). Чоловік поцікавився, чи має він право на отримання виплати розміром 1 мільйон гривень, зважаючи на те, що контракт був підписаний наприкінці березня 2025 року, тобто уже після початку роботи програми для молодих військовослужбовців.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "У Вашому випадку контракт укладено 31 березня 2025 року, тобто вже після набрання чинності постанови КМУ №153 від 11 лютого 2025 року. Тому під пункт 4 (який прирівнює попередні контракти молодих військових із "Контрактом 18-24") ви, найімовірніше, не підпадаєте, а під пункт 15 (власне виплати учасникам програми "Контракт 18-24") ви підпадаєте лише тоді, якщо контракт був укладений саме відповідно до Порядку №153, а не як звичайний контракт".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що "Контракт 18-24" надаватиме річну відстрочку від мобілізації.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 9 березня, підписав закон про річну відстрочку від мобілізації для військових, що уклали "Контракт 18-25". Проєкт зареєстрували у Верховній Раді ще 31 липня 2025 року.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як виплачуватимуть мільйон добровольцям за "Контрактом 18-24".

У Міноборони роз’яснили особливості нарахування 1 млн грн для добровольців 18-24 років, які приєднались до війська після 24 лютого 2022 року. Зазначається, що збір документів для виплат 1 млн грн захисникам забезпечуватимуть командири. 

Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
