Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Обжалование ВВК 2026: юристы объяснили, лучше ли подавать в суд

Обжалование ВВК 2026: юристы объяснили, лучше ли подавать в суд

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 12:20
Обжалование ВВК 2026: юристы объяснили, лучше ли подавать в суд
Военно-врачебная комиссия. Фото: Житомирский ОТЦК

Военно-врачебная комиссия может принять некорректное или неточное решение относительно военнообязанного гражданина. Гражданин в такой ситуации имеет право подать соответствующее заявление. Юристы объяснили, куда лучше подавать заявление, в административный суд или региональную ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военно-врачебная комиссия и мобилизация

Военно-врачебная комиссия нужна во время военного положения для того, чтобы провести максимально эффективную мобилизацию. Общая мобилизация в Украине была объявлена 24 февраля 2022 года и продолжается Верховной Радой до сих пор.

Врачи ВВК должны определить пригодность того или иного военнообязанного гражданина к военной службе. Пригодных после ВВК могут мобилизовать, а непригодных должны исключить с воинского учета.

Некоторые граждане заявили, что заключение военно-врачебной комиссии относительно их персоны было некорректным. К юристам обратился именно такой мужчина, которому ВВК, по его мнению, неправильно определили степень пригодности к службе в ВСУ.

Читайте также:

Жалоба на военно-врачебную комиссию: в ВВК или суд

Гражданин поинтересовался, может ли он обжаловать это заключение ВВК. И как лучше это сделать, каким путем и куда подавать жалобу.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что такое право у гражданина есть. А для положительного итога обжалования нужно подготовить медицинские документы, которые подтверждают наличие у военнообязанного тех или иных заболеваний.

Юрист Елена Дудченко объяснила, куда лучше подавать жалобу: "Обоснованное заявление подается в региональную ВВК или в административный суд. Лучше подать заявление в РВВК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, является ли это нарушением затягивание прохождения ВВК.

Если военнообязанный гражданин из-за большого количества дополнительных обследований превысит срок прохождения военно-врачебной комиссии, это не будет считаться нарушением воинского учета. Но для этого ему нужно обратиться в ТЦК и предоставить соответствующие документы.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, надо ли проходить ВВК до 25 лет.

Военно-врачебная комиссия после изменений, введенных постановлением Кабинета министров Украины, касается теперь только военнообязанных граждан. Лица до 25 лет должны пройти ВВК только в одном исключительном случае.

суд ВВК военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации