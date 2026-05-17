Обжалование ВВК 2026: юристы объяснили, лучше ли подавать в суд

Военно-врачебная комиссия. Фото: Житомирский ОТЦК

Военно-врачебная комиссия может принять некорректное или неточное решение относительно военнообязанного гражданина. Гражданин в такой ситуации имеет право подать соответствующее заявление. Юристы объяснили, куда лучше подавать заявление, в административный суд или региональную ВВК.

Военно-врачебная комиссия и мобилизация

Военно-врачебная комиссия нужна во время военного положения для того, чтобы провести максимально эффективную мобилизацию. Общая мобилизация в Украине была объявлена 24 февраля 2022 года и продолжается Верховной Радой до сих пор.

Врачи ВВК должны определить пригодность того или иного военнообязанного гражданина к военной службе. Пригодных после ВВК могут мобилизовать, а непригодных должны исключить с воинского учета.

Некоторые граждане заявили, что заключение военно-врачебной комиссии относительно их персоны было некорректным. К юристам обратился именно такой мужчина, которому ВВК, по его мнению, неправильно определили степень пригодности к службе в ВСУ.

Жалоба на военно-врачебную комиссию: в ВВК или суд

Гражданин поинтересовался, может ли он обжаловать это заключение ВВК. И как лучше это сделать, каким путем и куда подавать жалобу.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что такое право у гражданина есть. А для положительного итога обжалования нужно подготовить медицинские документы, которые подтверждают наличие у военнообязанного тех или иных заболеваний.

Юрист Елена Дудченко объяснила, куда лучше подавать жалобу: "Обоснованное заявление подается в региональную ВВК или в административный суд. Лучше подать заявление в РВВК".

Если военнообязанный гражданин из-за большого количества дополнительных обследований превысит срок прохождения военно-врачебной комиссии, это не будет считаться нарушением воинского учета. Но для этого ему нужно обратиться в ТЦК и предоставить соответствующие документы.

Военно-врачебная комиссия после изменений, введенных постановлением Кабинета министров Украины, касается теперь только военнообязанных граждан. Лица до 25 лет должны пройти ВВК только в одном исключительном случае.