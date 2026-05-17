Оскарження ВЛК 2026: юристи пояснили, чи краще подавати в суд

Дата публікації: 17 травня 2026 12:20
Військово-лікарська комісія. Фото: Житомирський ОТЦК

Військово-лікарська комісія може ухвалити некоректне чи неточне рішення щодо військовозобов’язаного громадянина. Громадянин у такій ситуації має право подати відповідну заяву. Юристи пояснили, куди краще подавати заяву, у адміністративний суд чи регіональну ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-лікарська комісія і мобілізація

Військово-лікарська комісія потрібна під час воєнного стану для того, аби провести максимально ефективну мобілізацію. Загальна мобілізація в Україні була оголошена 24 лютого 2022 року і продовжується Верховною Радою до сьогодні.

Лікарі ВЛК мають визначити придатність того чи іншого військовозобов’язаного громадянина до військової служби. Придатних після ВЛК можуть мобілізувати, а непридатних повинні виключити з військового обліку.

Деякі громадяни заявили, що висновок військово-лікарської комісії щодо їхньої персони був некоректним. До юристів звернувся саме такий чоловік, якому ВЛК, на його думку, неправильно визначили ступінь придатності до служби в ЗСУ.

Скарга на військово-лікарську комісію: в РВЛК чи суд

Громадянин поцікавився, чи може він оскаржити цей висновок ВЛК. І як краще це зробити, яким шляхом і куди подавати скаргу.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що таке право у громадянина є. А для позитивного підсумку оскарження потрібно підготувати медичні документи, які підтверджують наявність у військовозобов’язаного тих чи інших захворювань.

Юристка Олена Дудченко пояснила, куди краще подавати скаргу: "Обґрунтована заява подається до регіональної ВЛК або до адміністративного суду. Краще подати заяву до РВЛК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи є це порушенням затягування проходження ВЛК.

Якщо військовозобов’язаний громадянин через велику кількість додаткових обстежень перевищить термін проходження військово-лікарської комісії, це не буде вважатися порушенням військового обліку. Але для цього йому потрібно звернутися до ТЦК і надати відповідні документи.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи треба проходити ВЛК до 25 років.

Військово-лікарська комісія після змін, запроваджених постановою Кабінету міністрів України, стосується тепер лише військовозобов’язаних громадян. Особи до 25 років мають пройти ВЛК тільки у одному винятковому випадку.

суд ВЛК військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
