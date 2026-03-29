Оформление документов в эмиграции: юристы советуют идти в ГП "Документ"

Очередь в ГП "Документ" за границей. Фото: ProUkrainu.cz

Военнообязанные граждане Украины, которые выехали за границу, имеют право получить там документы, в частности, новый загранпаспорт. Для этого им даже не нужно возвращаться на родину. К тому же они имеют выбор, как именно оформлять документы.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Документы для эмигранта

После начала полномасштабной войны многие граждане Украины оказались за границей. Это касается и граждан на воинском учете, призывников, и тех лиц, которые впоследствии достигли возраста военнообязанных.

Впоследствии у украинских эмигрантов появилась проблема с получением новых документов. Это касается как загранпаспорта, так и других документов.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, может ли оформить документы, находясь за границей. Юристы заверили гражданина, что он имеет не только право на оформление документов, а даже и различные варианты оформления.

В "Документ" или консульство, куда лучше идти

Так, юрист Владислав Дерий отметил: "В общем Вы имеете право оформить загранпаспорт как в ГП "Документ", так и в консульстве. Лучше в ГП "Документ", там менее придирчиво относятся к наличию военно-учетного документа".

Адвокат Юрий Айвазян поддержал позицию коллеги: "Советую сразу обращаться в ГП "Документ". Однако, будьте готовы к тому, что Вас поставят на воинский учет в ТЦК, поскольку Вы должны находиться на последнем".

Работники зарубежных подразделений ГП "Документ", пояснил Айвазян, самостоятельно будут проверять статус воинского учета автоматически: "В случае отсутствия информации о мужчине в возрасте от 18 до 60 лет в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, его данные будут передаваться в этот реестр. Такие лица ставятся на воинский учет без прохождения медкомиссии".

Военнообязанные граждане, которые находятся заграницей, имеют право на получение паспортов, не въезжая на территорию Украины. Для этого иметь актуальный военно-учетный документ, в частности, электронный, уже необязательно.

Гражданин, которому исполнилось 17 лет в эмиграции, имеет законное право стать на воинский учет, не въезжая на территорию Украины и не посещая ТЦК.

Гражданин, которому исполнилось 17 лет в эмиграции, имеет законное право стать на воинский учет, не въезжая на территорию Украины и не посещая ТЦК. Это можно сделать через мобильное приложение "Резерв+". А военно-врачебную комиссию призывники во время действия военного положения не проходят.