Оформлення документів в еміграції: юристи радять іти в ДП "Документ"

Черга в ДП "Документ" за кордоном.

Військовозобов’язані громадяни України, які виїхали за кордон, мають право отримати там документи, зокрема, новий закордонний паспорт. Для цього їм навіть не потрібно повертатися на батьківщину. До того ж вони мають вибір, як саме оформлювати документи.

Документи для емігранта

Після початку повномасштабної війни багато громадян України опинилося за кордоном. Це стосується і громадян на військовому обліку, призовників, та тих осіб, які згодом досягли віку військовозобов’язаних.

Згодом у українських емігрантів з’явилася проблема з отриманням нових документів. Це стосується як закордонного паспорта, так і інших документів.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, чи може оформити документи, перебуваючи за кордоном. Юристи запевнили громадянина, що він має не тільки право на оформлення документів, а навіть і різні варіанти оформлення.

В "Документ" чи консульство, куди краще йти

Так, юрист Владислав Дерій зазначив: "Загалом Ви маєте право оформити закордонний паспорт як в ДП "Документ", так і в консульстві. Краще в ДП "Документ", там менш прискіпливо відносяться до наявності військово-облікового документу".

Адвокат Юрій Айвазян підтримав позицію колеги: "Раджу одразу звертатися до ДП "Документ". Проте, будьте готові до того, що Вас поставлять на військовий облік в ТЦК, оскільки Ви повинні перебувати на останньому".

Працівники закордонних підрозділів ДП "Документ", пояснив Айвазян, самостійно перевірятимуть статус військового обліку автоматично: "У разі відсутності інформації про чоловіка віком від 18 до 60 років в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, його дані передаватимуться до цього реєстру. Такі особи ставляться на військовий облік без проходження медкомісії".

Військовозобов’язані громадяни, які перебувають закордоном, мають право на отримання паспортів, не в’їжджаючи на територію України. Для цього мати актуальний військово-обліковий документ, зокрема, електронний, уже необов’язково.

Громадянин, якому виповнилося 17 років у еміграції, має законне право стати на військовий облік, не в’їжджаючи на територію України і не відвідуючи ТЦК. Це можна зробити через мобільний застосунок "Резерв+". А військово-лікарську комісію призовники під час дії воєнного стану не проходять.