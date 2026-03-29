Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Оформлення документів в еміграції: юристи радять іти в ДП "Документ"

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 12:20
Черга в ДП "Документ" за кордоном. Фото: ProUkrainu.cz

Військовозобов’язані громадяни України, які виїхали за кордон, мають право отримати там документи, зокрема, новий закордонний паспорт. Для цього їм навіть не потрібно повертатися на батьківщину. До того ж вони мають вибір, як саме оформлювати документи.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Документи для емігранта

Після початку повномасштабної війни багато громадян України опинилося за кордоном. Це стосується і громадян на військовому обліку, призовників, та тих осіб, які згодом досягли віку військовозобов’язаних.

Згодом у українських емігрантів з’явилася проблема з отриманням нових документів. Це стосується як закордонного паспорта, так і інших документів.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, чи може оформити документи, перебуваючи за кордоном. Юристи запевнили громадянина, що він має не тільки право на оформлення документів, а навіть і різні варіанти оформлення.

В "Документ" чи консульство, куди краще йти

Так, юрист Владислав Дерій зазначив: "Загалом Ви маєте право оформити закордонний паспорт як в ДП "Документ", так і в консульстві. Краще в ДП "Документ", там менш прискіпливо відносяться до наявності військово-облікового документу".

Адвокат Юрій Айвазян підтримав позицію колеги: "Раджу одразу звертатися до ДП "Документ". Проте, будьте готові до того, що Вас поставлять на військовий облік в ТЦК, оскільки Ви повинні перебувати на останньому".

Працівники закордонних підрозділів ДП "Документ", пояснив Айвазян, самостійно перевірятимуть статус військового обліку автоматично: "У разі відсутності інформації про чоловіка віком від 18 до 60 років в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, його дані передаватимуться до цього реєстру. Такі особи ставляться на військовий облік без проходження медкомісії".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи потрібен військово-обліковий документ для оформлення паспорта за кордоном.

Військовозобов’язані громадяни, які перебувають закордоном, мають право на отримання паспортів, не в’їжджаючи на територію України. Для цього мати актуальний військово-обліковий документ, зокрема, електронний, уже необов’язково.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що громадянин може стати на облік з-за кордону і в'їхати в Україну.

Громадянин, якому виповнилося 17 років у еміграції, має законне право стати на військовий облік, не в’їжджаючи на територію України і не відвідуючи ТЦК. Це можна зробити через мобільний застосунок "Резерв+". А військово-лікарську комісію призовники під час дії воєнного стану не проходять.

документи закордонний паспорт України еміграція
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації