Зачем призывникам военно-учетный документ и как его получить

Военный билет. Фото: varta1.com.ua

Военно-учетный документ свидетельствует о том, что гражданин Украины состоит на воинском учете. Ряд административных услуг доступен только при наличии такого документа.

Об этом сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП.

Реклама

Читайте также:

Как выглядит военно-учетный документ

"Военно-учетный документ может быть на специальном бланке или в электронном виде. Они имеют одинаковую юридическую силу", — говорится в сообщении военкомата.

Бумажный вариант изготавливают в ТЦК и СП после обращения призывника, а электронный вариант призывник может сформировать самостоятельно в мобильном приложении "Резерв+". Можно одновременно иметь и печатный, и электронный документы.

Какие документы сейчас являются действительными для призывников:

удостоверение о приписке к призывному участку (исключительно в бумажной форме), но больше такие документы не выдают;

военно-учетный документ на бланке или в электронной форме.

Зачем нужен военно-учетный документ

В ТЦК и СП отмечают, что наличие военно-учетного документа регулирует доступ к основным административным услугам, тогда как его отсутствие приводит к ряду проблем.

Для каких услуг надо иметь военно-учетный документ:

получение или замена паспорта гражданина Украины;

оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

поступление в учебные заведения всех уровней;

трудоустройство;

регистрация или расторжение брака;

установление группы инвалидности и получение других медицинских услуг;

выезд за границу;

постановка на учет в центр занятости;

получение консульских услуг.

"Учитывая военное положение в государстве, каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет обязан иметь при себе военно-учетный документ во время передвижения", — отмечают представители ТЦК и СП.

Напомним, некоторых граждан могут исключить с воинского учета. Речь идет о тех, кто достиг критического возраста пребывания в запасе или утратил гражданство Украины.

Ранее нардеп Сергей Евтушок заявил, что в случае снижения мобилизационного возраста до 18 лет к армии присоединятся еще 700 тысяч человек. Правда, президент Украины Владимир Зеленский пока не соглашается на такие изменения.