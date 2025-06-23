Зачем призывникам военно-учетный документ и как его получить

Военно-учетный документ — зачем нужен и как получить
Военно-учетный документ свидетельствует о том, что гражданин Украины состоит на воинском учете. Ряд административных услуг доступен только при наличии такого документа.
Об этом сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП.
Как выглядит военно-учетный документ
"Военно-учетный документ может быть на специальном бланке или в электронном виде. Они имеют одинаковую юридическую силу", — говорится в сообщении военкомата.
Бумажный вариант изготавливают в ТЦК и СП после обращения призывника, а электронный вариант призывник может сформировать самостоятельно в мобильном приложении "Резерв+". Можно одновременно иметь и печатный, и электронный документы.
Какие документы сейчас являются действительными для призывников:
- удостоверение о приписке к призывному участку (исключительно в бумажной форме), но больше такие документы не выдают;
- военно-учетный документ на бланке или в электронной форме.
Зачем нужен военно-учетный документ
В ТЦК и СП отмечают, что наличие военно-учетного документа регулирует доступ к основным административным услугам, тогда как его отсутствие приводит к ряду проблем.
Для каких услуг надо иметь военно-учетный документ:
- получение или замена паспорта гражданина Украины;
- оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
- поступление в учебные заведения всех уровней;
- трудоустройство;
- регистрация или расторжение брака;
- установление группы инвалидности и получение других медицинских услуг;
- выезд за границу;
- постановка на учет в центр занятости;
- получение консульских услуг.
"Учитывая военное положение в государстве, каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет обязан иметь при себе военно-учетный документ во время передвижения", — отмечают представители ТЦК и СП.
Напомним, некоторых граждан могут исключить с воинского учета. Речь идет о тех, кто достиг критического возраста пребывания в запасе или утратил гражданство Украины.
Ранее нардеп Сергей Евтушок заявил, что в случае снижения мобилизационного возраста до 18 лет к армии присоединятся еще 700 тысяч человек. Правда, президент Украины Владимир Зеленский пока не соглашается на такие изменения.
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