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Главная Мобилизация Военно-учетный документ — зачем нужен и как получить

Военно-учетный документ — зачем нужен и как получить

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Дата публикации 23 июня 2025 01:30
Зачем призывникам военно-учетный документ и как его получить
Военный билет. Фото: varta1.com.ua
Ключові моменти Как выглядит военно-учетный документ Зачем нужен военно-учетный документ

Военно-учетный документ свидетельствует о том, что гражданин Украины состоит на воинском учете. Ряд административных услуг доступен только при наличии такого документа.

Об этом сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП.

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Как выглядит военно-учетный документ

"Военно-учетный документ может быть на специальном бланке или в электронном виде. Они имеют одинаковую юридическую силу", — говорится в сообщении военкомата.

Бумажный вариант изготавливают в ТЦК и СП после обращения призывника, а электронный вариант призывник может сформировать самостоятельно в мобильном приложении "Резерв+". Можно одновременно иметь и печатный, и электронный документы.

Какие документы сейчас являются действительными для призывников:
  • удостоверение о приписке к призывному участку (исключительно в бумажной форме), но больше такие документы не выдают;
  • военно-учетный документ на бланке или в электронной форме.

Зачем нужен военно-учетный документ

В ТЦК и СП отмечают, что наличие военно-учетного документа регулирует доступ к основным административным услугам, тогда как его отсутствие приводит к ряду проблем.

Для каких услуг надо иметь военно-учетный документ:
  • получение или замена паспорта гражданина Украины;
  • оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
  • поступление в учебные заведения всех уровней;
  • трудоустройство;
  • регистрация или расторжение брака;
  • установление группы инвалидности и получение других медицинских услуг;
  • выезд за границу;
  • постановка на учет в центр занятости;
  • получение консульских услуг.

"Учитывая военное положение в государстве, каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет обязан иметь при себе военно-учетный документ во время передвижения", — отмечают представители ТЦК и СП.

Напомним, некоторых граждан могут исключить с воинского учета. Речь идет о тех, кто достиг критического возраста пребывания в запасе или утратил гражданство Украины.

Ранее нардеп Сергей Евтушок заявил, что в случае снижения мобилизационного возраста до 18 лет к армии присоединятся еще 700 тысяч человек. Правда, президент Украины Владимир Зеленский пока не соглашается на такие изменения.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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